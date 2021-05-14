Son dakika haber! Kütahya'da kamyonet hafriyat kamyonuna çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kütahya'nın Simav ilçesinde, kamyonetin hafriyat kamyonuna çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.