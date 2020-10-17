Küçükçekmece'de silahlı kavga güvenlik kamerasında: 1 ölü

Küçükçekmece'de gece saatlerinde bir müzikholde eğlenen müşteriler ile çalışanlar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Küçükçekmece 'de gece saatlerinde bir müzikholde eğlenen müşteriler ile çalışanlar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Müzikholden çıkan müşteriler bir süre sonra pompalı tüfek ve silahlarla geri dönerek çalışanlara ateş açtı. Açılan ateş sonucu müzikholde çalışan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Müzikholde yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri saldırı sonrası kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay Küçükçekmece, Atatürk Mahallesi'nde gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İkitelli Caddesi üzerinde bulunan bir müzikhole gelen ve isimleri öğrenilemeyen kalabalık grup ile çalışanlar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Yaşanan tartışma sonrası mekandan çıkan kişiler bir süre sonra pompalı tüfek ve silahlarla geri geldi.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Müzikholün önüne gelen grup, mekan çalışanlarına pompalı tüfek ve silahlarla ateş açtı. Bu sırada müzikholde çalışan Volkan T. isimli güvenlik görevlisi açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Müzikhol çalışanları yaralanan arkadaşları Volkan T.'yi en yakın hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Volkan T.'nin yapılan tüm müdahalelere rağman hayatını kaybettiği öğrenildi.

POLİS DETAYLI OLAY YERİ ÇALIŞMASI YAPTI

Olay yerine gelen polis ekipleri mekan çevresinde güvenlik önlemi alarak, detaylı inceleme yaptı. Polis, çevredeki vatandaşlardan da bilgi alırken, çevredeki güvenlik kameralarını da inceledi. Polisin çalışması sonrası mekan zabıta ekipleri tarafından kapatıldı.

YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kalabalık grubun müzikhol önünde çalışanlarla tartıştığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise elindeki silahlarla mekana doğru ateş ettikleri görülüyor. Bir süre mekan çalışanlarıyla kavga eden ve etrafa ateş açan kalabalık grubun daha sonra uzaklaştığı görülüyor.

Polis ekiplerinin saldırı sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, olayla ilgili de soruşturma başlattığı öğrenildi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı