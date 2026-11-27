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EDİRNE'de polisin bir işyerinde yaptığı aramada kokoreç tezgahında uyuşturucu ele geçirildi. İşletme sahibi C.A. tutuklandı.

ARAMADA EĞİTİMLİ KÖPEK KULLANILDI

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, C.A.'ya ait kokoreç işletmesinde arama yaptı. Eğitimli köpeğin de kullanıldığı aramalarda kokoreç tezgahında 2 parça halinde 950 gram metamfetamin ile tütünle karışık 1,16 gram skunk ele geçirildi.

İŞLETME SAHİBİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan işletme sahibi C.A. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı