Adana'da orman yangını! Ekipler alevlere müdahale ediyor
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Adana'da orman yangını! Ekipler alevlere müdahale ediyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adana'nın Kozan ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlere ekiplerin müdahalesi sürerken, bazı köylüler de söndürme çalışmalarına yardımda bulundu.

Kozan ilçesine bağlı Akdam Mahallesi Karafakıllar Mevkii civarında saat 20.30 sıralarında kızılçam ormanlık alanında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle otluk alana sıçrayan alevleri görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarla olay yerine ekipler sevk edilirken, yangına 30'un üzerinde arazöz, çok sayıda itfaiye erinin müdahale ettiği öğrenildi.

KÖYLÜLER DE EKİPLERE YARDIM ETTİ

Yangında bazı köylüler ise alevlerin ekili tarlalarına sıçraması ihtimaline karşı buğdaylarını hasat etmeye başladı. Bazı köylüler yangına müdahale eden Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine yardım ederken, bazı köylü vatandaşların ise yangının evlerine sıçramaması için hortumlarla toprağı ıslattığı görüldü.

Yangın bölgesine giden Kozan İlçe Jandarma Komutanı Nuh Anacık ve Kozan Orman İşletme Müdürü Şensu Küçükateş'in yangına müdahaleyi anbean takip ettiği öğrenildi.

Adana'da orman yangını!
Adana'da orman yangını!
Adana'da orman yangını! Ekipler alevlere müdahale ediyor
Adana'da orman yangını! Ekipler alevlere müdahale ediyor
Adana'da orman yangını! Ekipler alevlere müdahale ediyor
Adana'da orman yangını! Ekipler alevlere müdahale ediyor
Adana'da orman yangını! Ekipler alevlere müdahale ediyor
Adana'da orman yangını! Ekipler alevlere müdahale ediyor
Adana'da orman yangını! Ekipler alevlere müdahale ediyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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