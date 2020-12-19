Koronavirüsü yenen eski belediye başkanı, yoğun bakımdan çıkmaya hazırlanırken patlamada can verdi
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Koronavirüsü yenen eski belediye başkanı, yoğun bakımdan çıkmaya hazırlanırken patlamada can verdi

19.12.2020 13:19 | Son Güncelleme: 19.12.2020 14:12
Koronavirüsü yenen eski belediye başkanı, yoğun bakımdan çıkmaya hazırlanırken patlamada can verdi

Gaziantep'de bir hastanenin koronavirüs yoğun bakımında yaşanan patlamada hayatını kaybedenlerden birinin Nizip ilçesi Sekili Kasabası'nın eski belediye başkanı Ali Saffet Kanpolat olduğu ortaya çıktı. Durumu iyiye giden Kanpolat yoğun bakımdan servise alınmaya hazırlık yaparken feci patlama meydana gelmiş.

Gaziantep'teki özel bir hastanenin COVİD 19 hastalarının tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde meydana gelen patlama ve çıkan yangında ölenlerin arasında bulunan Nizip Sekili kasabasının eski belediye başkanı ve ilçe belediye encümen üyesi Ali Saffet Kanpolat'ın yaklaşık 10 gündür yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. Birkaç gündür durumu iyiye giden Kanpolat, yoğun bakımdan servise alınmaya hazırlık yaparken sabah saatlerinde meydana gelen feci olayda hayatını kaybetti.

KAVUŞMAYI BEKLERKEN ACI HABERLE ŞOK OLDULAR

Meclis Üyesi Kanpolat'ın görüntülü telefon ile eşi Firdevs Kanpolat ile görüştüğü, durumunun iyi olduğunu söylediği ortaya çıktı. Birkaç gün içerisinde servise alınması beklenen Kanpolat'ı yeniden görmek ve kavuşmak için gün sayan ailesinin sabah gelen acı haber ile büyük şok yaşadığı öğrenildi. Kanpolat'tan geriye ise olaydan bir gün önce yapılan telefon görüşmesi ile ilgili alınan ekran fotoğrafları kaldı.

Kanpolat'ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi ve işlemlerinin ardından ailesine teslim edilecek.

Koronavirüsü yenen eski belediye başkanı, yoğun bakımdan çıkmaya hazırlanırken patlamada can verdi
Koronavirüsü yenen eski belediye başkanı, yoğun bakımdan çıkmaya hazırlanırken patlamada can verdi
Koronavirüsü yenen eski belediye başkanı, yoğun bakımdan çıkmaya hazırlanırken patlamada can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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