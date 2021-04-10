Son dakika haber! Konya'da 2 tur otobüsü devrildi; 1 Rus turist öldü, 29 kişi yaralı (3)
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Son dakika haber! Konya'da 2 tur otobüsü devrildi; 1 Rus turist öldü, 29 kişi yaralı (3)

Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Konya'da 2 tur otobüsü devrildi; 1 Rus turist öldü, 29 kişi yaralı (3)

Son dakika haberleri... BU KEZ 2 YOLCU OTOBÜSÜ KAZA YAPTI; 12 YARALIKonya'da, 1 Rus turistin yaşamını yitirdiği, 29 kişinin de yaralandığı 2 tur otobüsünün kaza yaptığı saatlerde, farklı yollarda ise 2 yolcu otobüsü kazası meydana geldi.

BU KEZ 2 YOLCU OTOBÜSÜ KAZA YAPTI; 12 YARALI

Konya'da, 1 Rus turistin yaşamını yitirdiği, 29 kişinin de yaralandığı 2 tur otobüsünün kaza yaptığı saatlerde, farklı yollarda ise 2 yolcu otobüsü kazası meydana geldi. Bu kazalarda da toplam 49 yolcudan 1'i ağır 12'si yaralandı. 

Kazalar, saat 08.00 sıralarında, Konya- Aksaray kara yolu merkez Karatay ilçesi Akörenkışla Mahallesi'nde meydana geldi. Konya'dan Aksaray yönüne giden Remzi Manav (60) yönetimindeki 16 KK 039 plakalı yolcu otobüsü, yoğun sis ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada 17 yolcudan 6'sı, yaralandı. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan 1'inin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Konya- Afyonkarahisar yolunun merkez Selçuklu ilçesi Bağrıkurt Mahallesi'ndeki diğer kazada ise Hasan Çiğil (25) yönetimindeki 42 RV 707 plakalı yolcu otobüsü, Görkem Şener'in (36) kullandığı 33 PK 547 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada 32 yolcudan 6'sı, hafif yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla hastaneye götürüldü. 

Adem YILDIZ/KONYA,


Son dakika haber! Konya'da 2 tur otobüsü devrildi; 1 Rus turist öldü, 29 kişi yaralı (3)
Son dakika haber! Konya'da 2 tur otobüsü devrildi; 1 Rus turist öldü, 29 kişi yaralı (3)
Son dakika haber! Konya'da 2 tur otobüsü devrildi; 1 Rus turist öldü, 29 kişi yaralı (3)
Son dakika haber! Konya'da 2 tur otobüsü devrildi; 1 Rus turist öldü, 29 kişi yaralı (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ

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