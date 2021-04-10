Son dakika haber! Konya'da 2 tur otobüsü devrildi; 1 Rus turist öldü, 29 kişi yaralı (3)

Son dakika haberleri... BU KEZ 2 YOLCU OTOBÜSÜ KAZA YAPTI; 12 YARALIKonya'da, 1 Rus turistin yaşamını yitirdiği, 29 kişinin de yaralandığı 2 tur otobüsünün kaza yaptığı saatlerde, farklı yollarda ise 2 yolcu otobüsü kazası meydana geldi.