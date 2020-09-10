10 çeyrek altını kanalizasyondan çıkaran BUSKİ çalışanları ödüllendirildi
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10 çeyrek altını kanalizasyondan çıkaran BUSKİ çalışanları ödüllendirildi

Birçok insanın kokusuna bile tahammül edemediği kanalizasyondan 7600 lira değerindeki 10 adet çeyrek altını çıkan Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi çalışanları saat ile ödüllendirildi.

10.09.2020 11:05 | Son Güncelleme: 10.09.2020 11:52

Bursa'da bir vatandaşın altınlarını klozete düşürdüğü ihbarı üzerine harekete geçerek mağduriyeti kısa sürede gideren BUSKİ personeli, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından ağırlanarak saat ile ödüllendirildi.

10 ÇEYREK ALTIN ÇIKARILDI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişinin altınlarını klozete düşürdüğü yönündeki ihbar üzerine BUSKİ ekipleri hareke geçti. Yapılan kazı sonucu kurdele üzerine iğneli 7600 lira değerindeki 10 çeyrek altın, ekipler tarafından kanalizasyondan çıkartıldı. Yardımlarıyla Türkiye'ye örnek olan BUSKİ personelini, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş makamında ağırladı. BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç'in de hazır bulunduğu ziyarette, Başkan Aktaş vatandaşın mağduriyetini kısa sürede gideren personeli tebrik etti. Yaşanan olayı ekiplerden de dinleyen Başkan Aktaş, BUSKİ personelinin yardımının örnek olduğunu dile getirdi.

10 çeyrek altını kanalizasyondan çıkaran BUSKİ çalışanları ödüllendirildi

SAAT HEDİYE EDİLDİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, fedakarca çalışan personele teşekkür etti. Kısa süre önce bir ailenin mağduriyetinin giderilerek mutlu edildiğini belirten Başkan Aktaş, "BUSKİ yoğun bir şekilde 17 ilçe ve 1058 mahallede alt yapı çalışmalarını, arıtma tesisleri, yağmur suyu hatları gibi çalışmalarını sürdürürken; konusu olmayan işlere de girebiliyor. 4-5 gün önce İnegöl ilçesindeki Burhaniye Mahallesi'nde bir ailemiz altınlarını kanalizasyon hattına düşürmüş. 2 gün sonra bizlere müracaat ettiklerinde, arkadaşlarımız yaptıkları kazı çalışmasıyla altınların bulunmasını sağladılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi. Ziyaretin sonunda Başkan Aktaş tarafından altınların bulunmasında emeği geçen personele saat hediye edildi.

10 çeyrek altını kanalizasyondan çıkaran BUSKİ çalışanları ödüllendirildi
10 çeyrek altını kanalizasyondan çıkaran BUSKİ çalışanları ödüllendirildi
10 çeyrek altını kanalizasyondan çıkaran BUSKİ çalışanları ödüllendirildi

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (4)
ADA: Tuvalete altınla giren güzel ülkemin süper zeka insanlarına vermek gerekli ödüllerin en büyüğünü
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SERVET: . . okunda boncuk bulan duydum da çeyrek ilk kez görüyorum.
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OTUZ BIR: Yok daha neler, oldu birer tam altin takaydiniz
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