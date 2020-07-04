Son dakika haber | KKTC'de 1 kişide daha korona virüs tespit edildi Son dakika güncel haberine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 1 kişide daha korona virüs tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 5'e yükseldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 1 kişide daha korona virüs tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 5'e yükseldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) korona virüs salgınının sona ermesinin ardından 75 gün sonra yeni vaka tespit edilmişti. KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, yaptığı açıklamada son 24 saatte 889 kişiye test yapıldığını ve 1 kişide korona virüs tespit edildiğini duyurdu. Pilli, yeni vakanın Türkiye'den havayolu ile KKTC'ye geldiğini aktarırken, toplam vaka sayısının 5'e yükseldiğini açıkladı. Bakan Pilli, halka sosyal mesafe, hijyen ve maske takma kurallarına uymaları konusunda çağrı yaparken, 65 yaş üzerindeki vatandaşların kalabalık ortamlardan uzak durmasını istedi. - LEFKOŞA Kaynak: İHA