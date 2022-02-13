Son dakika haber... Kırmızı ışıkta 2 otomobile ateş açıldı: 2 kadın öldü, 1 yaralı

GEBZE, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde kırmızı ışıkta duran iki otomobile, arkadan gelen bir otomobilden kar maskeli kişilerce ateş açıldı. Olayda otomobillerde bulunan 2 kadın öldü, 1 kişi yaralandı. Polis, kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, sabah saatlerinde, Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobile, arkalarından gelen bir otomobilden inen kar maskeli 2 kişi tarafından silahlarla ateş açıldı. Otomobillerde bulunan Emine Çöp (27) ve Tuğçe Temiz (22) olay yerinde, yaşamını yitirdi, yaralı halde araçla kaçmaya çalışan Alihan K. (26) ileride bulunan TIR'a çarptı. Alihan K., ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.