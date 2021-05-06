Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, çatışmaların yaşandığı sınır bölgesini ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, çatışmaların yaşandığı sınır bölgesini ziyaret etti

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, çatışmaların yaşandığı sınır bölgesini ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı / ALİİA RAİMBEKOVA - Haberler | Politika

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, geçen hafta çatışmaların yaşandığı Batken bölgesindeki Kırgızistan-Tacikistan sınır bölgesini ziyaret etti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, geçen hafta çatışmaların yaşandığı Batken bölgesindeki Kırgızistan-Tacikistan sınır bölgesini ziyaret etti.

Tacikistan'ın kuzeyindeki Sughd bölgesi ile Kırgızistan'ın güneyindeki Batken bölgesini ayıran Isfara nehrindeki su kaynağının kullanımı ile ilgili anlaşmazlık yaşayan iki ülke halkı arasındaki taşlı kavga 29 Nisan'da çatışmaya dönüşmüştü. Çatışmalarda Kırgızistan'da 36, Tacikistan da 19 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, geçen hafta çatışmaların yaşandığı Batken bölgesindeki Kırgızistan-Tacikistan sınır bölgesini ziyaret etti. Caparov, bölgeye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında çatışmaların yaşandığı Kırgızistan ile Tacikistan sınırındaki su dağıtım şebekesine giderek incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Caparov, ilgili kurumlara söz konusu su tesisinin teknik durumunun geliştirilmesi talimatı verdi.

Ziyaret kapsamında su tesisini koruyan askeri birlikle bir araya gelen Caparov, devletin askeri güçlerle ilgili tüm sosyal yükümlülükleri yerine getireceğini, onların mevcut sorunlarının çözümüne büyük önem verileceğini dile getirdi.

ÇATIŞMALARIN YAŞANDIĞI BÖLGEYE ÖZEL STATÜ VERİLECEK

Caparov ziyareti kapsamında çatışmalarda yakılan sınır köylerinden Maksat'ın sakinleriyle görüşmüş, bugünden itibaren köyün imarı çalışmalarının başlatılacağın ve yakılan evlerin yerine 2 ayda modern evlerin yapılacağını belirtmişti. Yakın zamanda Batken bölgesine özel statü verileceğini söyleyen Caparov, çatışmalarda hayatını kaybedenlerin ailelerine 1 milyon som (11 bin 800 dolar) miktarında tazminat ödeneceğini, zarar gören girişimcilere de destek verileceğini dile getirmişti.

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, çatışmalarda zarar gören ev ve diğer tesislerin güncellendiği aktarıldı. Açıklamada, çatışmalarda Kırgız köylerindeki 136 ev, 27 benzin istasyonu, 34 market, 5 yemekhane, 1 okul, 3 düğün salonu, 1 sağlık merkezi, 2 eczane, 1 çocuk bahçesi, 1 kütüphane ve diğer idari tesislerin zarar gördüğü belirtildi. Tacikistan ise, çatışmalarda 14 ev ve diğer tesislere zarar verildiğini duyurmuştu.

SINIRDAKİ ÇATIŞMA

29 Nisan'da Tacikistan'ın kuzeyindeki Sughd bölgesi ile Kırgızistan'ın güneyindeki Batken bölgesini ayıran Isfara nehrindeki su kaynağının kullanımı ile ilgili anlaşmazlık yaşayan iki ülke halkı arasındaki taşlı kavga çatışmaya dönüşmüştü. İki ülke yetkilileri, yaptıkları görüşmelerin sonucunda aynı gün yerel saatle 20.00'da ateşkes uygulanmasında ve her iki ülke askerlerinin sınırdan çekilmesinde anlaşmış, çatışma gece 00.00 sıralarında durdurulmuştu. Ancak 30 Mayıs'ta Tacik askerlerinin ateşkesi ihlal etmesi üzerine çatışma bölgesinde tansiyon yeniden yükselmişti. 1 Mayıs'ta iki ülke Ulusal Güvenlik Komite başkanları gerçekleştirdikleri görüşmede bir kez daha çatışmaların durdurulması ve her iki ülke askerlerinin sınırdan çekilmesinde uzlaşmış, çatışmalara son verilmişti.

Kırgızistan'ın Tacikistan ile yaklaşık 990 kilometre uzunluğunda sınırı bulunurken, tartışmalı sınır kesimleri nedeniyle iki ülke vatandaşları ve sınır muhafızları arasında zaman zaman silahlı çatışmalar yaşanıyor.

(Aliia Raimbekova/İHA)

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, çatışmaların yaşandığı sınır bölgesini ziyaret etti
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, çatışmaların yaşandığı sınır bölgesini ziyaret etti
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, çatışmaların yaşandığı sınır bölgesini ziyaret etti
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, çatışmaların yaşandığı sınır bölgesini ziyaret etti
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, çatışmaların yaşandığı sınır bölgesini ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİİA RAİMBEKOVA

242 yıllık perakende devi Debenhams, tüm mağazalarını kapatıyor
242 yıllık perakende devi Debenhams, tüm mağazalarını kapatıyor
Elektrik akımına kapılan 10 çocuk babası adam ölümden döndü
Elektrik akımına kapılan 10 çocuk babası adam ölümden döndü
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud ile telefonda görüştü
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud ile telefonda görüştü

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Faik Öztrak Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Serdar Ortaç Burak Sergen Burcu Biricik Nesrin Cavadzade
Spor Diego Mesut Özil Bülent Uygun Ali Tandoğan Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, çatışmaların yaşandığı sınır bölgesini ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 21:59:47. #1.14#

title