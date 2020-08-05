Son dakika haber: KAZADA ÖLEN BABASI İÇİN KONUŞTU: ADALET İSTİYORUZ Son dakika güncel haberi: BURSALI işadamı Mehmet Nalbant (61), Trabzon'da karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

BURSALI işadamı Mehmet Nalbant (61), Trabzon'da karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza sonrası otomobil sürücüsünün serbest bırakılmasına oğul Erol Nalbant (32) tepki göstererek 'Güvenlik kamera görüntüleri elimize geçti, çok üzüldük. Adalet istiyoruz' dedi.

Olay, 1 Ağustos günü 16.00 sıralarında Trabzon'un Akçaabat ilçesi sahil yolu üzerinde Akçakale mevkiinde yaşandı. Trabzon'dan Rize istikametine giden Ahmet S. (35) yönetimindeki 27 GA 759 plakalı otomobil karşıdan karşıya geçmek isteyen Mehmet Nalbant'a hızlı bir şekilde çarptı. Nalbant, çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil servis ambulansıyla Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Nalbant, tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Ahmet S. ise ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü.

'HASTAM VARDI, O YÜZDEN HIZLI GİDİYORDUM'

Jandarma ekipleri tarafından ifadesi alınan Ahmet S., 'Olayın yaşandığı an hastaneye yetişmek için hızlı gidiyordum. Hastam vardı' dedi. İfadesi alındıktan sonra Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen Ahmet S., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bunun üzerine Mehmet Nalbant'ın oğlu Erol Nalbant harekete geçti. Olay anına ait güvenlik kamerası kayıtlarına ulaştı. Kayıtları inceleyen Nalbant, babasının yaya geçidinden geçtiğini ve suçlu olmadığını öğrendi.

'GÖRÜNTÜLERE BAKTIK, BABAM YAYA GEÇİĞİNDEYMİŞ'

Güvenlik kamera kayıtlarını izledikten sonra çok üzüldüğünü söyleyen Erol Nalbant, 'Bize babamızın suçlu olduğunu söylediler. Biz daha sonra görüntülere baktığımızda babamın yaya geçidinde olduğu ve hiçte suçlu olmadığını geçen aracın fren yapmadığını gördük. Bende araç kullanıyorum ama yaya geçidinden bu kadar 120-130 ile geçildiğini hiç görmedim. Kendi yolundayken kaçmaya çalışıyor aheste aheste de yürümemiş. Rapora baktım babamın suçlu olduğunu göstermişler. Görüntü elimize geçtikten sonra çok üzüldük, adalet istiyoruz.' diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

İlkay ALTAY/İZNİK, (Bursa), (DHA) -

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Kaynak: DHA