Son dakika haber: Kayıp kız çocukları yangın gözetleme kulesinde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Kayıp kız çocukları yangın gözetleme kulesinde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Kayıp kız çocukları yangın gözetleme kulesinde bulundu Ormanda kaybolan 2 kız çocuğu yangın gözetleme kulesinde bulundu.

Kayıp kız çocukları yangın gözetleme kulesinde bulundu

BARTIN - Ormanda kaybolan 2 kız çocuğu yangın gözetleme kulesinde bulundu. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bartın'ın Kaman köyünde babaanneleri ile ormanlık alandaki fındık bahçesine giden 2 kız çocuğu bir süre sonra eve dönmek üzere bahçeden ayrıldı. Babaanne akşam eve döndüğünde çocukların evde olmadığını görünce durum Jandarmaya bildirildi.

9 yaşındaki Pelin Kaya ve 6 yaşındaki Şeyda Kaya isimli 2 kız kardeşin bulunması için Jandarma, AFAD, Orman İşletme, Amasra İtfaiye ekipleri, İHH, Batı Karadeniz Telsiz ve Radyo Amatörleri Derneği ekipleriyle köylülerden oluşan yaklaşık 100 kişilik ekiple arama çalışması başlatıldı.

Arama çalışmalarına Jandarma iz köpeği de dahil edilirken termal kameralı drone ile havadan da arama çalışmalarına destek verildi.

Yapılan arama çalışmaları sonucunda köye dönerken ormanda yönlerini kaybeden kız kardeşler köye yaklaşık 5 kilometrelik uzaklıkta bulunan yangın gözetleme kulesinde uyur vaziyette bulundular.

Havanın kararmasının ardından sığındıkları yangın gözetleme kulesinde uyuya kalan kız kardeşlerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu, tedbir amaçlı hastanede kontrol altına alındıkları öğrenildi.

Son dakika haber: Kayıp kız çocukları yangın gözetleme kulesinde bulundu
Son dakika haber: Kayıp kız çocukları yangın gözetleme kulesinde bulundu
Son dakika haber: Kayıp kız çocukları yangın gözetleme kulesinde bulundu
Son dakika haber: Kayıp kız çocukları yangın gözetleme kulesinde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yangın binayı sardı, alevlerin arasında kalan yaşlı kadın saniyelerle kurtarıldı
Yangın binayı sardı, alevlerin arasında kalan yaşlı kadın saniyelerle kurtarıldı
Ağzında sigarayla ağır bir uykuya dalan vatandaş yaşadığı evi yaktı
Ağzında sigarayla ağır bir uykuya dalan vatandaş yaşadığı evi yaktı
41 yaşındaki adam, 16 yaşındaki kuzeniyle evlenemeyince dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı
41 yaşındaki adam, 16 yaşındaki kuzeniyle evlenemeyince dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Hulusi Akar Mehmet Şimşek Ekrem İmamoğlu
Magazin Işın Karaca Cimilli İbo Bülent Ersoy Seren Serengil
Spor Mesut Özil Cüneyt Çakır Samet Aybaba Kerem Aktürkoğlu Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: Kayıp kız çocukları yangın gözetleme kulesinde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 10:29:03. #1.14#

title