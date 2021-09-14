Cani kocadan akılalmaz plan! Eşini öldürüp gömdükten sonra telefonundan 'İyiyim' mesajı attı - Haberler
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Cani kocadan akılalmaz plan! Eşini öldürüp gömdükten sonra telefonundan "İyiyim" mesajı attı

Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz - Haberler | Güncel
Cani kocadan akılalmaz plan! Eşini öldürüp gömdükten sonra telefonundan

Tokat'ta eşi için kayıp ihbarında bulunduktan sonra polisteki ifadesinde eşini öldürdüğünü itiraf eden cani kocanın, eşini hafriyat alanında gömdükten sonra eşinin telefonundan yakınlarına "iyiyim" mesajı attığı ortaya çıktı.

Tokat'ta polise giderek eşi için kayıp başvurusunda bulunan şahsın, eşinin öldürdüğü ortaya çıktı. Polisteki ifadesinde yaptıklarını kabul eden katil zanlısı, ayrıca eşinin telefonundan yakınlarına "iyiyim" mesajı gönderdiğini de söyledi.

ÇİFT BOŞANMA AŞAMASINDAYDI

Zile ilçesinde 10 Eylül'de polise başvuran Murat Alper, boşanma aşamasında olduğu eşi Kadriye Alper'e ulaşamadığını belirterek kayıp ihbarında bulundu. Zile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kadriye Alper'in bulunması için çalışma başlattı. Dün eşinin telefonundan yakınlarına 'iyiyim' mesaj gönderdiği tespit edilen Murat Alper, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Cani kocadan akılalmaz plan! Eşini öldürüp gömdükten sonra telefonundan 'İyiyim' mesajı attı

SORGUDA İTİRAF ETTİ

Sorguda eşini boğduğunu itiraf eden Murat Alper, cesedi ilçe çöplüğü yakınındaki hafriyat alanına gömdüğünü söyledi. Alper'in itirafı üzerine yapılan aramada 2 çocuk annesi Kadriye Alper'in cesedine ulaşıldı. Ceset otopsi için Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından Murat Alper adliyeye sevk edildi. Kadriye Alper'in aynı zamanda Murat Alper'in dayısının kızı olduğu belirtildi.

Cani kocadan akılalmaz plan! Eşini öldürüp gömdükten sonra telefonundan 'İyiyim' mesajı attı

Cani kocadan akılalmaz plan! Eşini öldürüp gömdükten sonra telefonundan 'İyiyim' mesajı attı

Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Cani kocadan akılalmaz plan! Eşini öldürüp gömdükten sonra telefonundan 'İyiyim' mesajı attı - Haberler
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