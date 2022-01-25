Son dakika haber: Kayarken duvara tosladığı anlar kameraya yansıdı

KARABÜK (İHA) - Karabük'te naylon poşet üzerinde yokuş aşağıya kayan Esra Demirci(24), hızını alamayıp muhtarlık binasının duvarına çarptı. Demirci'nin duvara çarpma anı ile bir inşaat ustası ve marketçinin gülümseten kar videosu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Vatandaşlar, karın keyfini çıkarmak için sokağa çıktı. Beyaz örtüye bürünen yokuş aşağı yollarda kayarak doyasıya eğlendi. Zaman zaman kayak yapanlar birbirine çarptı. Esra Demirci'de kayak yapanların arasındaydı. Demirci, naylon poşet üzerinde kayarken, hızını alamayıp oturduğu mahallenin muhtarlık binasının duvarına çarptı. Karın üzerine savrulan Demirci'nin o anları arkadaşlarının cep telefonu kameralarına yansıdı.

Demirci gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yoğun kar yağışı olduğu günlerden bir günün akşamında arkadaşlarımızla kaymaya, kartopu oynamaya geldik. Çok kişi kayıyordu, biz de bir poşet alıp kaydık. O sırada kayarken duramayınca duvara çarptık. Çarpmanın etkisiyle başım çok ağrıdı. Daha sonra kaymaya devam ettim. Sadece başım ağrıdığı için hastaneye gitmedim, eve gittiğimde birkaç saat uyumadım" dedi.

İnşaatçı ve marketçinin gülümseten kar videosu

Yeni Mahalle'de yaşayan inşaat ustası Sefer Karabacak ise evinin önünde kardan fırın ve kardan ekmek yaptı. Karabacak, ekmeği fırına verirken, bir gencin kendisine uzattığı kardan mikrofona konuştu.

Safranbolu ilçesinde hizmet veren bir marketçi ise iş yerinin önündeki plastik kasaların üzerindeki leğen ve tepsideki karların kilosunu 4 liradan, 3 kilosunu ise 10 liradan satışa çıkardı. Sıraya girenler poşete doldurulan karı ve kartoplarını alarak ayrıldı. Gülümseten o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - KARABÜK