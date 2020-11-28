Son dakika haber! Karacasu'da can kaybı 7'ye yükseldi
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Son dakika haber! Karacasu'da can kaybı 7'ye yükseldi

28.11.2020 11:28 | Son Güncelleme: 28.11.2020 11:33
Son dakika haber! Karacasu'da can kaybı 7'ye yükseldi

Son dakika haberler... Aydın'ın Karacasu ilçesinde Korona virüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde Korona virüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını artarak yayılmaya devam ediyor. Ülkemizde görüldüğü günden bu yana 13 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüs, Karacasu ilçesinde de 7 kişiyi hayattan kopardı. Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley Ataeymir Mahalellesi'nden bir kişinin tedavi gördüğü Denizli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybettiğini ve ilçedeki vefat sayısının 7'ye yükseldiğini açıkladı. Kaymakam Soley vefat eden vatandaşın yakınlarına baş sağlığı ailesine de sabırlar diledi.

"Rakamlar durumun ciddiyetini ortaya koyuyor"

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Karacasu'da 13 yeni vaknın tespit edildiğini ve rakamların durumun ciddiyetini ortaya koyduğunu kaydeden Soley, "İlçemizde dün saat 18.00'den beri 13 yeni vaka meydana geldi. Bugüne kadar meydana gelen toplam vaka sayısı 250, aktif vaka sayısı 122, Korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7, iyileşen hasta sayımız ise 121'dir. Rakamlar durumun ciddiyet ve önemini açıkça ortaya koymakta olup, artık fazla söz söylemeden lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına, getirilen tedbir ve kurallara uyalım diyerek sözün ötesini hemşehrilerimize bırakıyorum" diye konuştu.

Kaymakam Soley, el ele vererek birlik olmanın gücü ile içerisinde bulunduğumuz zor günlerin en kısa zamanda atlatılacağına inandığını sözlerine ekledi. - AYDIN

Son dakika haber! Karacasu'da can kaybı 7'ye yükseldi
Son dakika haber! Karacasu'da can kaybı 7'ye yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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