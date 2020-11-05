Korona bitmeden kuş gribi patlak verdi! 330 bin tavuk itlaf edilecek
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Korona bitmeden kuş gribi patlak verdi! 330 bin tavuk itlaf edilecek

05.11.2020 10:02 | Son Güncelleme: 05.11.2020 13:02

Japonya'da hükümet Kagawa Eyaleti'ndeki bir tavuk çiftliğinde kuş gribi salgını tespit edildiğini açıkladı. Ülkede 330 bin tavuğun itlafına başlandı.

Japonya'nın Kagawa Eyaleti'ndeki bir çiftlikte binlerce tavukta H5 tipi kuş gribi tespit edildiği bildirildi. Geçtiğimiz Çarşamba ve Pazar günleri arasında 3 bin 800 tavuğun ölmesi üzerine harekete geçen yetkililer, detaylı tetkiklerin ardından çiftlikteki kuş gribi salgını tespit edildi. Japonya Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanı Kotaro Nogami bugün yaptığı açıklamada salgını doğrularken, tavukların itlafı da dahil gerekli önlemlerin alınacağını söyledi. Başbakan Yoshihide Suga ise kabine üyelerine önleyici tedbirlerin alınması ve sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi talimatı verdi.

İTLAF SÜRECİ BAŞLADI

Kagawa Valisi Keizo Hamada ise öğle saatlerinde yaptığı açıklamada, virüsün yayılmasını önlemek için acil önlemler alınacağını belirtti. Valiliğin yaklaşık 330 bin tavuğun itlafı için yürütülecek çalışmaları başlattığı öğrenilirken, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personelinin de destek için bölgeye çağrılacağı belirtildi. Tavukların itlaf sürecinin 10 gün sürmesi bekleniyor.

ALARM VERİLDİ

Salgın üzerine alarma geçen yetkililer riskli bölgede tavuk ve yumurta nakliyatını yasaklarken, salgının yayılma ihtimaline karşı aynı çevrede bulunan 26 çiftlikteki yaklaşık 2 milyon tavuktan rastgele örnek alınmaya başlandığı bildirildi. Tarım Bakanlığı ise, Japonya'nın tavuk ve yumurta ihracatını şimdilik askıya alacağını açıkladı.

2018'DEN BERİ İLK

Son tespit edilen salgının Ocak 2018'de aynı eyaletteki başka bir hayvan çiftliğinde kuş gribi vakaları görülmesinden bu yana ilk olduğu kaydedildi.

Korona bitmeden kuş gribi patlak verdi! 330 bin tavuk itlaf edilecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
REALİST: güzel senaryo dünyayı adım adım kıtlığa sürüklüyorlar
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