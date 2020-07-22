Son dakika haber... Japonya Covid-19 tedavisinde bir ilacın daha kullanımına onay verdi Son dakika haberi: Japonya Sağlık Bakanlığı, korona virüs tedavisinde kullanılabilecek ilaçlar arasına durumu ağır hastalarda ölüm oranını azalttığı belirtilen Deksametazon'u da ekledi.

Japonya Sağlık Bakanlığı, korona virüs tedavisinde kullanılabilecek ilaçlar arasına durumu ağır hastalarda ölüm oranını azalttığı belirtilen Deksametazon'u da ekledi.

Japonya Sağlık Bakanlığı, İngiltere'de yapılan klinik denemelerde durumu ağır olan hastalarda ölüm oranını azalttığı ortaya konulan Deksametazon adlı steroidin Covid-19 tedavisinde kullanımına onay verdi. Kolay ulaşılabilir ve ucuz olması nedeniyle ilacı revize edilen tedavi kılavuzuna eklediği öğrenilen Sağlık Bakanlığının kararı, Japon medyasında geniş yer buldu. Halihazırda zatürre başta olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde kullanılması nedeniyle normal onay prosedürlerinden muaf olduğu öğrenilen Deksametazon, bundan sonra durumu ağır olan Covid-19 hastalarının semptomlarını geriletmede alternatif tedavi yöntemi olarak kullanılacak.

DSÖ ÖVGÜYLE SÖZ ETMİŞTİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, geçen ay yaptığı açıklamada İngiltere'deki denemelerde korona virüse karşı başarılı olduğu tespit edilen Deksametazon adlı ilacın ağır durumdaki hastaların hayatını kurtardığını belirtmiş, ilacın başarısını virüse karşı ihtiyaç duyulan sevindirici haber olarak nitelemişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, 'şimdiye kadar ölüm oranını azaltan ilk ilaç' olarak lanse edilen Deksametazon'un Türkiye'de salgının başlamasından bu yana Covid-19 tedavisinde kullanıldığını açıklamıştı. Hekimler de ilacın tedavideki etkinliğinin şaşırtıcı olmadığını belirterek, Deksametazon'un salgından önce de yoğun bakımda solunum sorunu yaşayan hastalar üzerinde kullanıldığını belirtmişti.

JAPONYA'NIN KULLANDIĞI İLK İLAÇ DEĞİL

Daha önce ABD'nin acil durumlarda korona virüs tedavisinde kullanımına izin verdiği Remdesivir, Japonya Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, ilacın sınırlı dağıtım hacmi ile etkinlik ve güvenliği hakkındaki az sayıdaki klinik çalışma nedeniyle sadece durumu ciddi olan hastalarda kullanılacağı açıklanmıştı.

(Burak Ersoy/İHA)

Kaynak: İHA