Son dakika haber... İtfaiyeden uyarı: "Araçlarda unutulan dezenfektanlar güneşin etkisiyle patlayabilir"

Son dakika haberler... İtfaiyeden uyarı: "Araçlarda unutulan dezenfektanlar güneşin etkisiyle patlayabilir" Bolu İtfaiye Müdürü Mehmet Duman: "Araçlarda unutulan dezenfektanlar güneşin etkisiyle patlayabilir" Korona virüs salgını dolayısıyla fazlaca kullanılan el dezenfektanlarının araç yangınlarına sebep...

İtfaiyeden uyarı: "Araçlarda unutulan dezenfektanlar güneşin etkisiyle patlayabilir"

Bolu İtfaiye Müdürü Mehmet Duman:

"Araçlarda unutulan dezenfektanlar güneşin etkisiyle patlayabilir"

BOLU - Korona virüs salgını dolayısıyla fazlaca kullanılan el dezenfektanlarının araç yangınlarına sebep olabileceğine dikkat çeken Bolu İtfaiye Müdürü Mehmet Duman, "Dezenfektan, çakmak ve su şişelerinin koltuklarda yada torpido üzerinde bırakılmaması lazım" dedi.

Bolu'da hava sıcaklıklarının artması ve vatandaşların piknik alanlarında vakit geçirmeye başlamasıyla birlikte Bolu İtfaiye Müdürü Mehmet Duman vatandaşları araç yangını ve orman yangınlarına karşı uyardı. Korona virüs salgını döneminde geçtiğimiz yılın ilk 4 ayına göre yangınlarda düşüş meydana geldiğini ifade eden Duman, özellikle araç yangınlarına sebep olan araçta unutulan dezenfektan, çakmak ve su şişelerine karşı tedbirli olunmasını istedi. Geçtiğimiz yılla bu yılın değerlendirmesini yapan Duman, "2021 yılının ilk 4 ayında 2020 yılına göre yangınlarda ve bütün kazalarda düşüş var. 2020 yılında meydana gelen yangın sayımız 203 iken 2021 yılında 160'a düştü. Daha önceki 4 aylık araç yangın sayısı 25 iken bu sene 16'ya düştü. Bunda pandeminin ve sokağa çıkma yasağının çok büyük etkisi var. Özellikle pandemi döneminde araç yangınlarıyla ilgili araç bakımlarımızı tamamen yetkili teknik servise yada uzman kişilere yaptırmamız lazım. Elektrik aksamından başlayan bakım yapmamız lazım" dedi.

El dezenfektanına dikkat çekti

Özellikle korona virüs salgını sebebiyle kullanılan el dezenfektanlarının araçlarda unutulmasının yangına sebep olabileceğine değinen Duman, "Ayrıca son zamanlarda araçlarımızda kullandığımız el dezenfektanları, çakmaklar ve su şişeleri park halindeki araçlarda yangına sebep olabiliyor. Çakmak, el dezenfektanı yada su şişelerimizi koltuklarda ve torpido üzerinde değil araç kenarlarına veya torpido içine saklamamız lazım. Çünkü güneş ışınları araç camından bunlara ışınlandığı zaman büyüteç görevi görüyorlar. El dezenfektanının içindeki etken madde alkol olduğu için güneş ışınları dikey bir şekilde cama geldiğinde içindeki alkol sıkışarak patlamak suretiyle yangına sebebiyet verebiliyor" dedi.

Piknikçilere uyarı

Orman yangınlarına karşı da vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyaran Mehmet Duman, "Havaların ısınması ve pandemi sürecinin ilimizde 100 binde 155'lere düştüğü zamanlarda piknik alanlarımız açıldı. Vatandaşlardan ricamız Orman Müdürlüğü'nün belirlemiş olduğu piknik alanlarında piknik yapmaları. Belirlenen alanlarda ateş yakmaları ve ateşi daha sonra söndürmeleri. Bunun yanında uzun yolculuklarda sigara izmaritini, kibrit çöpünü araçlardan atmayalım. Çünkü bunlar yangına sebebiyet vermekte. Piknik alanlarında su şişeleri atıldığı zaman kurumuş otlarda yangına sebep oluyor. Bu da ilimiz açısından büyük zararlar veriyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem