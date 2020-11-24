Son dakika haber... Isparta'da Çiçekpınar Belediye Başkanı'nın evine silahlı saldırı
24.11.2020 04:47 | Son Güncelleme: 24.11.2020 04:50
Son dakika haberi... Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çiçekpınar Belediye Başkanı Memiş Kaynak'ın evine kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çiçekpınar Belediye Başkanı Memiş Kaynak'ın evine kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.
Edinilen bilgiye göre, Çördük Mahallesi'nde bulunan Belediye Başkanı Memiş Kaynak'ın evine kimliği belirsiz kişilerce silahla ateş edildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Saldırıdan, Belediye Başkanı ve ailesi yara almadan kurtuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Demirtaş