Son dakika haber... Isparta'da Çiçekpınar Belediye Başkanı'nın evine silahlı saldırı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber... Isparta'da Çiçekpınar Belediye Başkanı'nın evine silahlı saldırı

24.11.2020 04:47 | Son Güncelleme: 24.11.2020 04:50
Son dakika haber... Isparta'da Çiçekpınar Belediye Başkanı'nın evine silahlı saldırı

Son dakika haberi... Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çiçekpınar Belediye Başkanı Memiş Kaynak'ın evine kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çiçekpınar Belediye Başkanı Memiş Kaynak'ın evine kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Çördük Mahallesi'nde bulunan Belediye Başkanı Memiş Kaynak'ın evine kimliği belirsiz kişilerce silahla ateş edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Saldırıdan, Belediye Başkanı ve ailesi yara almadan kurtuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Demirtaş

İlgili Haberler

Korona virüsü yenen belediye başkanı 45 gün sonra evine döndü
Korona virüsü yenen belediye başkanı 45 gün sonra evine döndü
Son dakika haberi! Pazara giderken, silahlı saldırıda yaralandı
Son dakika haberi! Pazara giderken, silahlı saldırıda yaralandı
Son dakika haberleri: Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Son dakika haberleri: Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Bülent Arınç Meral Akşener Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sıla Alişan Fatih Artman Mustafa Topaloğlu
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Şenol Güneş Samet Aybaba Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kaza Türk Medya Libya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Isparta'da Çiçekpınar Belediye Başkanı'nın evine silahlı saldırı - Isparta
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.11.2020 04:50:28. #1.14#
title