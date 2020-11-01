Son dakika haber! İşlemediği suç kalmadı, ikiz kardeşinin kimliği ile saklandı
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Son dakika haber! İşlemediği suç kalmadı, ikiz kardeşinin kimliği ile saklandı

01.11.2020 11:52 | Son Güncelleme: 01.11.2020 11:59
Son dakika haber! İşlemediği suç kalmadı, ikiz kardeşinin kimliği ile saklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kayseri'de, 50'yi aşkın suç kaydı bulunan, 40'ı aşkın suçtan aranan ve 3 yıldır ikiz kardeşinin kimliği ile gizlenen zanlı, jandarma ekiplerinin çalışması ile yakalandı.

Kayseri'de, 50'yi aşkın suç kaydı bulunan, 40'ı aşkın suçtan aranan ve 3 yıldır ikiz kardeşinin kimliği ile gizlenen zanlı, jandarma ekiplerinin çalışması ile yakalandı.

İncesu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından hakkında arama ve yakalaması bulunan şahıslara yönelik olarak ilçede çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda İncesu ilçesine bağlı Kızılören Mahallesinde bir evde bulunan 42 yaşındaki O.K. isimli şahıs yakalandı.

Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemelerde O.K.'nın 2017 yılından beri arandığı, 3 yıl boyunca ikiz kardeşi E.K.'nın nüfus cüzdanını kullandığı, sokaklarda Hakan ismini kullanarak dolaştığı belirlendi.

Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmalarda ikiz kardeşi E.K.'nın kimliğini kullanan 42 aşındaki O.K.'nın suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, elektronik haberleşme kanununa muhalefet, dolandırıcılık, özel belgede sahtecilik, tehdit ve basit yaralama gibi 40'ı aşkın suçta arandığı belirlendi.

Gözaltına alınan O.K., başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması suçundan da işlem yapılarak İncesu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. - KAYSERİ

Son dakika haber! İşlemediği suç kalmadı, ikiz kardeşinin kimliği ile saklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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