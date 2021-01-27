Son dakika haber | İş insanını öldüren sanık: Psikolojim bozuk, susma hakkımı kullanmak istiyorum

KAYSERİ'de iş insanı Orhan Adıbelli'nin (49) iş yerinde tabanca ile vurularak öldürülmesiyle ilgili 5'i tutuklu, 1'i tutuksuz, 1'i firari 7 sanığın yargılanmasına başlandı. Savcılık aşamasında cinayeti 2 milyon Euro karşılığında işlediğini ileri süren Emrah Yıldırım (27), "Mahkemede susma hakkımı kullanmak istiyorum. Psikolojim yerinde değil" dedi.

Çimento firması sahibi Orhan Adıbelli, geçen yıl 4 Ağustos'ta, merkez Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Tarsus Sokak'taki iş yerinde tabanca ile öldürüldü. Polisin 270 kişi ile yüz yüze görüşme yapıp, 750 saatlik Mobese görüntüsünü incelemesi sonucu iş insanını öldürdüğü tespit edilen Emrah Yıldırım, Gaziantep'te yakalandı. Cinayeti 2 milyon Euro karşılığında işlediğini ileri süren Yıldırım'ın ifadesi doğrultusunda Sadık Onur Mert, Doğan Kılıç, Esat Kılıç, Müslüm Polat, Müslüm Ede de gözaltına alındı, Vedat Kılıç ise firar etti. Müslüm Ede, adli kontrolle serbest bırakılırken, diğer şüpheliler tutuklandı.

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, tutuklu sanıklardan Sadık Onur Mert, Müslüm Polat ve Esat Kılıç mahkeme salonunda hazır bulunurken, diğer tutuklu sanıklar Emrah Yıldırım ve Doğan Kılıç Kayseri Kapalı Cezaevi'nden, tutuksuz sanık Müslüm Ede ise Gaziantep adliyesinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katıldı. Öldürülen iş insanı Orhan Adıbelli'nin şikayetçi oğulları da salonda hazır bulundu.'SUSMA HAKKIMI KULLANMAK İSTİYORUM'Soruşturma aşamasında cinayeti 2 milyon Euro karşılığında işlediğini söyleyen sanık Emrah Yıldırım, duruşmadaki savunmasında psikolojik sorunları olduğunu öne sürerek, "14 yaşında cezaevine girdim. Bu yüzden psikolojim bozuk. Adli dengem yerinde değil. Mahkemede susma hakkımı kullanmak istiyorum. Psikolojim yerinde değil. Henüz kendime gelemedim. Başka da bir şey söylemek istemiyorum. Doğan Kılıç, kendisini ölümle tehdit ettiğimi söylüyor. Ben, kimseyi tehdit etmem. Direkt uygulamaya geçerim. Bu da gayet basit" diye konuştu.'TANIMADIĞIM BİR İNSAN ÖLDÜRÜLÜYOR, YARGILANIYORUM'Cinayeti azmettirdiği iddia edilen Sadık Onur Mert ise, "Ne Orhan Adıbelli'yi ne de Emrah'ı tanımıyorum. Tanımadığım bir insan öldürülüyor ve ben azmettirici olarak yargılanıyorum. 200 bin TL verdiğim iddiaları doğru değil. Borcu olan birisiyim. Bu olay sonrası avukat tutmak için evimi sattım. Ekonomik olarak ve psikolojik olarak beni bitiren bir olay. Benim hiç bir alakam yok. Yüce adaletinize sığınıyorum" ifadelerini kullandı. Diğer sanıklar da olaya karışmadıklarını belirterek, beraatlarını istedi.12 tanığın dinlendiği duruşmada mahkeme heyeti tüm sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın SUN