Son dakika haberi... İranlı teknoloji uzmanının öldürülmesine ilişkin davada tetikçi sanık ağlayarak ifade verdi

İSTANBUL (DHA) - ŞİŞLİ'de 14 Kasım 2019'da İranlı teknoloji uzmanı Masoud Molavi Vardanjanı'nın öldürülmesine ilişkin aralarında İran uyruklu Naci Şerifi Zindaşti ve İran konsolosluk görevlisi Mohammad Reza Nasırzadeh Noshahr'ın da bulunduğu 14 sanığın yargılandığı davada, olayda tetikçi olduğu iddia edilen sanık Abdulvahhap Koçak savunmasını yaptı. Koçak, 25 aydır tutuklu olduğunu ve beraatini istediğini belirterek "Dosyadaki kimseyi tanımıyorum. Bunu kim kurgulamışsa bir günah keçisi aramış" diye ağlayarak ifade verdi. Mahkeme, Koçak'ın arasında bulunduğu üç sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken, bir sanığın tahliyesine karar verildi.

İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Abdulvahhap Koçak, Sıavash Abazarı Shalamzarı, Cengiz Akin ve Veli Sarı ve katıldı. Bazı tutuksuz sanıklar ile sanık avukatları da duruşmada hazır bulundu.

"MİLYONLUK ADAMLARLA AYNI YERDE OTURACAK DEĞİLİM"

"KİMSEDEN SİLAH ALMADIM"

AĞLAYARAK İFADE VERDİ

BİR SANIĞA TAHLİYE

İDDİANAMEDEN

KONSOLOSLUK GÖREVLİSİ AZMETTİRİCİLİKLE SUÇLANIYOR

CEZA İSTEMLERİ

Sanıklar Najı Sharıfı Zındastı, Mohammad Reza Nasırzadeh Noshahr, Seyed Mohammad Reza Razavı ile Amın Parvazı "Tasarlayarak öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor. Tetikçi Abdulvahhab Koçak'ın "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış mübebbet ve "Silahla kasten yaralama" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapsinin istendiği iddianamede, firari sanık Ali Esfanjanı'nın "Tasarlayarak öldürmeye iştirak" suçundan ağırlaştırılmış mübebbet hapsi talep ediliyor. İddianamede, sanıklar Cengiz Akın, Veli Sarı, Birol Özdemir, Ehsan Ghomınejad, Sına Forouhar, Houtan Khezerlou ve Aşkın Bulduk "Tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" 15 yıldan 20 yıla kadar, sanık Sıavash Abazarı Shalamzarı'nın "Tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" ve "Resmi belgede sahtecilik" suçlarından 17 yıldan 25 yıla kadar hapsi isteniyor.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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