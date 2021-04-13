Son dakika haber | İran, uranyum zenginleştirme seviyesini yüzde 60'a yükseltti
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Son dakika haber | İran, uranyum zenginleştirme seviyesini yüzde 60'a yükseltti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber | İran, uranyum zenginleştirme seviyesini yüzde 60'a yükseltti

Son dakika habere göre İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Abbas Erakçi, uranyum madenini yüzde 60 seviyesinde zenginleştireceklerini ifade ederek, zenginleştirme konusunda Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nu (İAEA) bilgilendirdiklerini kaydetti.

İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Abbas Erakçi, uranyum madenini yüzde 60 seviyesinde zenginleştireceklerini ifade ederek, zenginleştirme konusunda Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nu (İAEA) bilgilendirdiklerini kaydetti.

İran'dan zenginleştirilmiş uranyum madeni çalışmaları ve zenginleştirme oranları konusunda yeni bir açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Abbas Erakçi bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, uranyum madeninin yüzde 60 oranında zenginleştirmeye başlayacaklarını kaydetti. Erakçi, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nu (İAEA) uranyumun yüzde 60 oranında zenginleştirileceği konusunda bilgilendirdiklerini belirtti. Natanz Nükleer Tesisi'ne bin adet yeni santrifüj zincirinin devreye sokulacağını kaydeden Erakçi, yeni santrifüjlerin 50 kat daha fazla uranyum zenginleştirme kapasitesine sahip olduğuna dikkat çekti. Ayrıca Erakçi, bugün devamı yapılacak olan Viyana görüşmelerinin, komisyon üyeleri arasındaki bir katılımcıda korona virüs (Covid-19) tespit edilmesi nedeniyle yarına ertelendiğini belirtti.

Öte yandan İran ile 4+1 ülkeleri arasında, 6 Nisan Salı günü nükleer anlaşmaya geri dönüş görüşmeleri Avusturya'nın başkenti Viyana'da başlamıştı. İran'ın, ABD tarafından uygulanan yaptırımların kaldırılmasını şart koyduğu görüşmelerin, yarın Viyana'da devam etmesi planlanıyor. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 19:16:21. #1.16#
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