İndirimli hapis cezası kararına tepki gösteren babaya 'hakaret'ten dava

ANKARA (DHA) - ANKARA'da antrenmandan dönen bisiklet sporcusu Umut Gündüz'e (19) otomobiliyle çarparak, ölümüne neden olan alkollü sürücü Çağdaş Şenyüz'e, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan iyi hal indirimi uygulanarak 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verilmesine baba Menderes Gündüz, tepki gösterdi. "Bu verdiğiniz kararla katili koruyorsunuz" diyerek tepki gösteren Gündüz hakkında 'hakaret' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Batıkent Çakırlar Caddesi'nde geçen yıl 15 Temmuz'da meydana gelen kazada, bisiklet sporcusu Umut Gündüz, antrenman sonrası evine dönerken, Çağdaş Şenyüz yönetimindeki 06 ARN 29 plakalı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan ve 1,53 promil alkollü olduğu belirlenen Şenyüz, mahkemece tutuklandı. Şenyüz, 4 ay sonra tahliye edildi. Bilirkişi raporunda Umut Gündüz'ün, yolun sağ şeridinden eksiksiz teçhizatla gittiği, kaskında ve bisikletinde sürücüleri uyarmak için ışıklandırma bulunduğu ve kusursuz olduğu belirtildi. Şenyüz'ün ise asli kusurlu olduğu kaydedildi.

BABADAN CEZAYA TEPKİ

Ankara 57'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 6 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan sanık Şenyüz,'e 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan önce 5 yıl 4 ay hapis cezası verildi, daha sonra bu ceza iyi hal indirimi uygulanarak 4 yıl 5 ay 10 güne indirildi. Karar okunurken, Umut Gündüz'ün babası Menderes Gündüz mahkemeye yönelik, "Katili koruyorsunuz. Bilinçli olarak 5 yılın altında ceza vererek, cezaevine girmesini engelliyorsunuz. Siz de katilsiniz. Kaleminizde kan var. Yargılanacaksınız" diye bağırdı. Mahkeme, bu sözleri de tutanak altına alarak, duruşmayı sonlandırdı.

'HAKARET' SUÇUNDAN DAVA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Cumhuriyet Savcısı Emre Gültek ve Hakim Tuğçe Maden'in şikayeti üzerine, baba Müslüm Gündüz hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede sanık Müslüm Gündüz'ün, mahkeme heyetine yönelik sözleri nedeniyle 'kamu görevlisine alenen hakaret' suçunu işlediği belirtilerek, 1,5 yıldan 3 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame Ankara 65'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilerek, dava açıldı. Müslüm Gündüz, 10 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak.

'ADALET MÜCADELEMİZ KARŞILIKSIZ KALDI'

Müslüm Gündüz, "567 gündür yürüttüğümüz hukuk ve adalet mücadelemiz, 27 Aralık karar duruşmasında karşılıksız kalmıştır. Katil elini kolunu sallayarak mahkeme salonundan çıkmıştır. Bu karara itiraz ettiğimizde ve tepki gösterdiğimizde bizler acılı anne ve babalar suçlu gösterilerek, 13 Ocak'ta ifadeye çağrıldık. Mahkeme üyelerine hakaret etmek suçundan 10 Mayıs'ta da duruşmaya çağrıldık" dedi.