Son dakika haber... İl Özel İdaresi 2020 yılı sıcak asfalt çalışmalarına start verdi
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Son dakika haber... İl Özel İdaresi 2020 yılı sıcak asfalt çalışmalarına start verdi

Son dakika haberine göre Karabük İl Özel İdaresi köy yolları başta olmak üzere altyapısı tamamlanmış köy yollarının planlanan sıcak asfalt çalışmalarına Saitler Köyü-Gölveren Köyü Grup yolu ile başladı.

Son dakika haber... İl Özel İdaresi 2020 yılı sıcak asfalt çalışmalarına start verdi
14.07.2020 12:01 | Son Güncelleme: 14.07.2020 12:07

Karabük İl Özel İdaresi köy yolları başta olmak üzere altyapısı tamamlanmış köy yollarının planlanan sıcak asfalt çalışmalarına Saitler Köyü-Gölveren Köyü Grup yolu ile başladı.

Yaz sezonu ile birlikte köylerde yol genişletme ve düzenleme çalışmalarına başlayan Karabük İl Özel İdaresi, altyapısı ve yolu hazır olan köylerde de sıcak asfalt çalışmasının startını Saitler Köyü-Gölveren Köyü Grup yolu verdi.

Saitler-Gölveren grup yolu ile başlanılan asfalt sezonu açılışına, Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez, İl Jandarma Komutanı Ali Sefa Yılmaz, AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Alile Sosyal Politikalar İl Müdürü Galip Sökmen; Türkiye Emekliler Derneği Karabük Şube Başkanı Celal Bulut, Karabük Merkez Muhtarlar Dernek Başkanı Enver Kemik, ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Osman Uzunoğlu ile çok sayıda muhtar ve vatandaş katıldı.

Sıcak asfalt sezonunun bugün itibariyle başladığını ifade eden Vali Fuat "Bugün bizler için çok mutlu bir gün, asfalt sezonumuzu bugün itibari ile başlatıyoruz. Geçen sene İl Özel İdaresine Asfalt Plenti kazandırmıştık. Saatte 240 ton üretim yapabilen ve bölgemizin en güçlü asfalt plentlerinden bir tanesine sahibiz. Bu bize büyük bir avantaj sağladı. Dışarıdan 1 kilometresini 500 bin liraya yapacağımız bir işi kendi imkanlarımızla yarı fiyatına yapma imkanına kavuştuk. Bu da bize daha fazla asfalt yapma imkanı sağladı. Toplam 3 bin kilometrelik yol ağımız mevcut, bunun 800 kilometresini geçmişte sathi kaplama olarak yapılmış ama malumunuz olduğunuz üzere sürekli tamire ihtiyacı olan bir malzeme türü. Ancak bizim çalıştığımız BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) sıcak asfaltın özelliği uzun süre devam etmesi, tamir-bakım olmadan ihtiyacı uzun süre götürmesi. Özellikle bölgemizde orman emvalinin fazla olmasından kaynaklı ağır tonajlı kamyonların, tırların kullandığı yollar olması sebebiyle çok sık bozulmakta, bu anlamda da bölgemiz için de oldukça önemli bir uygulama olduğunu düşünüyorum" dedi.

Bu yıl içerisinde 300 kilometrelik asfaltı yapacaklarını belirten Gürel, "Cumhurbaşkanımızın talimatları ile 2018 yılından bu yana bu sistemi uygulamaktayız. 2005 yılında Cumhurbaşkanımızın talimatları ile KÖYDES Projesi başladı, 2005 yılından bu tarafa ilimize 200 milyon TL kaynak geldi ve son olarak 25 milyon 700 bin liralık ödenek ilimize ayrıldı. Bu kaynakla hem asfaltı takip etmekteyiz hem de köylerimizin içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, köy içi parke düzenlemeleri gibi bir kısım ihtiyaçlarımızı bu ödeneklerle yapmaktayız. Bölgemizin en yeni makine parkı olan İl Özel İdaresine sahibiz, bu da aslında şunu gösteriyor bizim burada ki yöneticilerimizin öncelikli olarak alt yapımızın güçlendirilmesine kaynak ayırmışlar ve alt yapısı oldukça iyi bir özel idaremiz mevcut. İnşallah bundan sonra ki süreçte de eksik kalan işlerimizi tamamlamaya gayret edeceğiz. 277 köyümüz var, 870 birimimiz mevcut elbette ki 3 bin kilometrelik yol ağını bir anda bitirmek mümkün değil, her sene 100 kilometre ile özellikle grup yollarını bir, iki sene de bitirip ondan sonra da diğer köy yollarına ve mahalle yollarına girmiş olacağız. Amacımız vatandaşlarımızın şehirlerde bulduğu imkanları köylerde de bulması ve köylerine rahat bir şekilde gidip gelebilmesidir bunun için gayret sarf etmekteyiz. Devletimizin gayreti ve planlaması bu yönde, inşallah önümüzde ki süreçte köylerimizin eksiklerini giderip daha yaşanabilir daha uygun imkanları vatandaşlarımızı sunacağız. Ödeneklerin ilimize tahsisi için Bakanlıklarda büyük emek gösteren Milletvekillerimize, bu yatırımları gerçekleştiren İl Genel Meclisimize ve büyük bir gayret ve özveri ile bu projeleri gerçekleştiren İl Özel İdaresi çalışanlarına teşekkür ediyorum. Yapımına başladığımız sıcak asfalt çalışmalarının tüm köylerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Milletvekili Cumhur Ünal ise, 10 santimetre kalınlığında otobanlara yapılan asfaltın aynısını bugün köy yollarına yaptıklarını kaydederek, "İnşallah adım adım 3 bin kilometrelik köy yolları ağımızı en kısa sürede sıcak asfalt yapmayı planlıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2005 yılında KÖYDES Projesi adı altında başlatmış olduğu ve 2005 yılından günümüze kadar uygulanan projeler ile birlikte yaklaşık 250 milyonun üzerinde kaynak ile bölgemizde köy yollarının, içme sularının, kanalizasyonun ve köy içi güzelleştirmeleri için kullanıldı. Bu hizmetlerin ülkemize, milletimize ve köylülerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Köy yollarını, bilhassa grup yollarını sıcak asfalt ile buluşturduklarını dile getiren Milletvekili Niyazi Güneş, "İlimiz genelinde 680 kilometre grup yolumuz var, bu yıl hemen hemen yüzde ellisini bu sene bitirmiş olacağız. Hedefimiz 2023 yılına kadar ilimizde ve ilçelerimizde bütün grup yollarımızı sıcak asfalt ile buluşturmaktır. 2018 yılında Cumhurbaşkanımızın artık köy yollarının sathi kaplama değil sıcak asfalt yapılması talimatı vardı. Yüksek Planlama Kurulu da bu çerçevede karar aldı ve köy grup yollarımızın standardı belirlenmiş oldu. Artık yollarımıza 6 metre genişliğinde ve 10 santimetre kalınlığında sıcak asfalt yapıyoruz. Bu da şu demek oluyor evladiyelik yol yapıyoruz. Sıcak asfalt sezonunun hayırlı olmasını ve çalışmaların başarılı geçmesini temenni ediyorum" dedi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun da şunları söyledi: "Geçen sene Gölveren Köyü'nden bu kısma kadar olan 4 kilometrelik yolu asfalt yapmıştık. Bu sene de kaldığımız yerden Kale Köye kadar olan 3.8 kilometrelik kısmı asfalt yapacağız. Bu sene ki hedefimiz 100 kilometre. İnşallah üç aylık bir zaman zarfında belirlenen hedeflerimize her yıl olduğu gibi bu yılda ulaşacağız. Bu ödeneklerin İlimize gelmesinde çok büyük gayret sarf eden, bizlere destek veren valimize, milletvekillerimize, İl Genel Meclis Başkanımıza ve meclis üyelerimize, il başkanımıza teşekkür ederim. Bizlerde bu gayretleri en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz." - KARABÜK

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Kaynak: İHA

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