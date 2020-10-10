Son dakika haber... İçişleri Bakanı Soylu: "İçişleri Bakanı olarak söylüyorum: Herhangi bir inanç grubunun, devletin...
10.10.2020 21:19 | Son Güncelleme: 10.10.2020 21:19
Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Soylu: "İçişleri Bakanı olarak söylüyorum: Herhangi bir inanç grubunun, devletin birtakım noktalarını yönettiği ve sızdığı değerlendirmeleri, başlı başına yeni bir istismar alanıdır ve doğru değildir.
İçişleri Bakanı Soylu: "İçişleri Bakanı olarak söylüyorum: Herhangi bir inanç grubunun, devletin birtakım noktalarını yönettiği ve sızdığı değerlendirmeleri, başlı başına yeni bir istismar alanıdır ve doğru değildir. Yalandır. Provokasyondur."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Eda Ünlü Özen