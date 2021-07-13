Son dakika haber | Hemşehrilerinden Emniyet Müdürü Dinç'e veda yemeği
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Son dakika haber | Hemşehrilerinden Emniyet Müdürü Dinç'e veda yemeği

Son dakika haber | Hemşehrilerinden Emniyet Müdürü Dinç'e veda yemeği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bilecik Erzurumlular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Konya'ya tayini çıkan Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç'e veda yemeği düzenledi.

Bilecik Erzurumlular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Konya'ya tayini çıkan Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç'e veda yemeği düzenledi.

Veda programına, Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, kurum müdürleri katıldı. Dernek Başkanı Ebu Talip Dursun, hemşehrileri Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç'e yeni görevinde başarılar dileyerek katılanlara teşekkür etti.

Öte yandan veda yemeğinde cağ kebap ikram edilirken, program sonunda Dinç'e dernek üyeleri tarafından çeşitli hediyeler verildi. - BİLECİK

Son dakika haber | Hemşehrilerinden Emniyet Müdürü Dinç'e veda yemeği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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