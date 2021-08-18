Son dakika haber... Hayrat İnsani Yardım Derneği'nden selin etkilediği afetzedelere yardım

Son dakika haberi... Hayrat İnsani Yardım Derneği, Batı Karadeniz'de başlayan sağanak yağışlarla beraber Kastamonu, Sinop ve Bartın'da meydana gelen sellerin etkilediği vatandaşların yaralarını sarmaya devam ediyor.

Hayrat İnsani Yardım Derneği, Batı Karadeniz'de başlayan sağanak yağışlarla beraber Kastamonu, Sinop ve Bartın'da meydana gelen sellerin etkilediği vatandaşların yaralarını sarmaya devam ediyor.

Dernekten yapılan açıklamada, AFAD'ın koordinesiyle afetzedelerin ihtiyaçlarını gidermek için selden etkilenen vatandaşlara gıda, giyim, sıcak yemek ve su gibi acil yardım malzemeleri ulaştırıldığı ifade edildi.

Hayrat İnsani Yardım Derneği'nin köylere de traktörlerle yardım ulaştırdığı aktarılan açıklamada, sel afetinden en çok etkilenen ilçelerden biri olan Sinop'un Ayancık ilçesinde metrekareye 240 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

Açıklamada bu durumdan etkilenen Ayancık'taki vatandaşların zor durumda kaldığı ifade edilerek, derneğin 63 dağ köyüne 35 araçla yardım ulaştırarak, afetzedeleri zor günlerinde yalnız bırakmadığı dile getirildi.

Selden en çok etkilenen Kastamonu'nda Bozkurt, Abana ve İnebolu ilçelerine yardım ulaştırıldığı belirtilen açıklamada, 10 bin gıda kolisi ve yüklü miktarda kıyafetin de vatandaşlara ulaştırıldığı kaydedildi.

Ayrıca bölgedeki afetzedelere sebze ve meyve yardımıyla beraber sıcak yemek ve su dağıtımının devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Erkeç