Son Dakika | Yemek yiyen emniyet müdürüne silahlı saldırı
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Son Dakika | Yemek yiyen emniyet müdürüne silahlı saldırı

Son Dakika | Yemek yiyen emniyet müdürüne silahlı saldırı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Hakkari Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli İkinci Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Cevher, polisevinde yemek yediği esnada silahlı saldırıya uğrayarak şehit düştü.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli İkinci Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Cevher, polisevinde yemek yediği esnada silahlı saldırıya uğrayarak şehit düştü.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, 13 Temmuz 2021 günü saat 13.50 sıralarında Hakkari Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli İkinci Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Cevher'in polisevinde yemek yediği esnada Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu tarafından 3 el silahla ateş edilerek vurulduğu belirtildi. Açıklamada, "Polis memuru Nasuh Çulcu olay yerinden kaçtığı esnada görevli polisler tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirilerek yakalanmıştır. Emniyet Müdürü Hasan Cevher, Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.

(Mimar Kaya/İHA)

Son Dakika | Yemek yiyen emniyet müdürüne silahlı saldırı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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