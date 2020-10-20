Son dakika haber: GÜNDEM / 20 Ekim 2020

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci yazar Bekir Coşkun'un Doğramacızade Ali Paşa Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

(Ankara/12.38) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti TBMM Grup toplantıları yapılacak.

(TBMM/13.30/10.45/12.45/09.45) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

Genel Kurulda, Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapan Kanun Teklifi görüşülecek.

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'ni ele alacak.

(TBMM/ 15.00/15.30) (Fotoğraflı)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Dünya Hava Trafik Kontrolörleri Günü" kapsamında Hava Trafik Kontrol Merkezini, Yerli ve Milli ATC Eğitim Simülatörü ile Esenboğa Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesini ziyaret edecek.

(Ankara/11.00/11.25/12.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 ve 7 yıl vadeli devlet tahvillerinin yeniden ihraç ihalelerini yapacak.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmaların durdurulması amacıyla varılan ateşkes süreci ve bölgedeki gelişmeler izleniyor.

(Bakü)?? (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.???

(Ankara/Atina/Lefkoşa)?? (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu grup maçları başlayacak.

Medipol Başakşehir, H Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Almanya'nın Leipzig takımıyla karşılaşacak.

(Leipzig/22.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Beşiktaşlı futbolcu Fabrice N'Sakala, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'in 6. haftasında Yukatel Denizlispor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürecek.

(İstanbul/16.00/17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- TFF 1. Lig'de 6. hafta mücadelesi Ankara Keçiörengücü-Royal Hastanesi Bandırmaspor, Eskişehirspor-Yılport Samsunspor maçlarıyla başlayacak.

(Ankara/13.30/Eskişehir/19.00) (Fotoğraflı)

4- Futbolda Misli.com 2. Lig'in 6. haftası başlayacak, Kırmızı Grup'ta 3 maç yapılacak. (Fotoğraflı)

5- Ziraat Türkiye Kupası'nda tek maç eleme usulüyle oynanacak 2. tur mücadelesi 3 maçla başlayacak. (Fotoğraflı)

6- Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nın 4. haftasında A Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, Sırbistan'ın Partizan NIS takımını konuk edecek.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

7- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftası Bellona Kayseri Basketbol-Nesibe Aydın mücadelesiyle başlayacak.

(Kayseri/16.00) (Fotoğraflı)

8- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 2. haftasından ertelenen Sarıyer Belediyespor-Fenerbahçe Opet maçı yapılacak.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)

9- Hentbol EHF Erkekler Avrupa Ligi'nde grup maçları başlayacak. C Grubu'nda yer alan Beşiktaş Aygaz, ilk maçında Almanya'nın Magdeburg takımını konuk edecek.

(İstanbul/19.45) (Fotoğraflı)

10- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Ligi ve EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda 3. tur kuraları çekilecek; Avrupa Ligi'nde Kastamonu Belediyespor'un, Avrupa Kupası'nda da Yalıkavakspor, İzmir Büyükşehir Belediyespor ve Muratpaşa Belediyespor'un rakipleri belli olacak.

(Viyana/12.00)

ÖZEL HABER

1- Koyunları kurt saldırısında telef olan aileyi, Bakan Pakdemirli sevindirdi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bolu'nun Mudurnu ilçesinde koyunları kurtların saldırısı sonucu telef olan Nigar-Kadir Sarıot çiftine 21 koyun hediye etti

Bakan Pakdemirli:

"Bakanlığımız yanınızda, teşkilatımız yanınızda, Valimiz yanınızda. Üzülmeyin, sadece üretime devam edin"

Üretici Nigar Sarıot:

"Bunlara da öbürlerine baktığım gibi bakacağım. Çok sevinçliyiz"

(Yusuf Şahbaz/Mehmet Emin Gürbüz-İzmir/Bolu)

2- Türkiye yapay zekayla uçacak

Türkiye'nin lider havacılık sanayisi şirketi TUSAŞ, bir yandan hava platformları geliştirip üretirken bir yandan da bunları en yeni teknolojilerle donatmak için yapay zeka konusunda çalışmalar yapıyor

Öncelikli olarak otonom sistemler, görüntü işleme sistemleri, karar destek sistemleri ve büyük veri analitiği altyapıları üzerinde çalışan TUSAŞ, yakın dönemde şirketin bütün süreç ve platformlarında yapay zeka etkilerinin görülmesini hedefliyor

TUSAŞ Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi Müdürü Güven Orkun Tanık:

"Biraz daha ileri gidecek olursak bunlar otonom savaş uçaklarına giden yolu açacak çalışmalar. Bu ve benzeri sistemlerin milli olarak geliştirilmesi gelecek açısından büyük önem taşıyor"

(Göksel Yıldırım/Ankara)

3- Bütçeden tarım ve sulamaya 57,5 milyar lira kaynak

TBMM'ye sunulan 2021 yılı bütçesiyle tarımsal destek programlarına 22 milyar lira, sulama yatırımlarına 15,1 milyar lira ayrıldı

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı Fehmi Kiraz:

"Gıda güvenliğimiz için sulama yatırımlarına ayrılan kaynağın ivmelenerek artması gerekiyor. 2030'a kadar 5 milyon hektar alanı sulamaya açabilmemiz lazım"

"Tarım kesimine sağlanan prim destekleri 22 milyar lirayla aynı kalmış. Bu miktarın TBMM'de verilecek bir önergeyle artırılması önem taşıyor"

(Deniz Çiçek/Ankara)

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Kaynak: Anadolu Ajansı