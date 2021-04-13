"Ginseng koronavirüse karşı koruyucu etki gösterir"
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"Ginseng koronavirüse karşı koruyucu etki gösterir"

Hürriyet - Haberler | Sağlık
'Ginseng koronavirüse karşı koruyucu etki gösterir'

Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi'nden Fitoterapi ve Akupunktur Uzmanı Dr. Serhat Koran, koronavirüse karşı mücadelede ginseng bitkisine dikkati çekerek önemli açıklamalarda bulundu.

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Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi'nden Fitoterapi ve Akupunktur Uzmanı Dr. Serhat Koran, koronavirüse karşı mücadelede ginseng bitkisine dikkati çekerek önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Koran, ginseng bitkisinin birçok çeşidi olduğunu belirterek "Anavatanı Güney Kore olan ginseng Amerika, Çin, Rusya, Sibirya ve Hindistan'da da yetiştirilmektedir. Çok farklı alt türü olan ginseng bitkisinin bilinen en etkili formları Asya (Kore) ginsengi ve Amerikan ginsengidir. Özellikle Asya ginseng türünde kök kısımlarında yoğun olarak ginsenosidler ve gintonin maddeleri bulunur ve ginsengin mucizevi gücü de bu maddelerden gelir" diye konuştu.

"YAŞLANMAYA KARŞI KORUR, STRESİ AZALTIR"

Ginsengin birçok faydası olduğunu aktaran Dr. Koran, "Asya ginsengi çok güçlü androjenik etkisinden dolayı fiziksel performansı artırır, enerji verir ve yaşlanmaya karşı korur. Özellikle stresli durumlarda tiroit fonksiyonlarını ve böbrek üstü bezinden steroid hormonu salınımını düzeltir. Ayrıca metabolizmayı hızlandırdığı, yüksek şeker ve kolesterolü düşürdüğü, karaciğer yağlanmasını geçirdiği bilinir. Ginsengin kişinin beyin fonksiyonlarını etkileyerek mutluluk hormonu olarak bilinen endorfinin salınımını düzenlediği, konsantrasyon gücünü artırdığı ve hafızayı kuvvetlendirdiği bilimsel çalışmalarda gösterildi. Özellikle menopoz döneminde kullanımı postmenopozal durumlar dediğimiz stres ve diğer psikolojik problemlerde ilaç gibi etki eder. Bağışıklık sisteminde de etkili olduğu bilinen ginseng, lenfosit sayısı ve fonksiyonunda artış yaparak koronavirüs başta olmak üzere tüm enfeksiyonlarda koruyucu etki gösterir" dedi.

"DOĞRU TÜKETİLMEZSE BU SORUNLARA YOL AÇABİLİR"

Dr. Koran, ginsengin bilinçsiz tüketiminin yarardan çok zarar getirebileceğini ifade ederek, şu bilgileri verdi:

"Hekim kontrolünde uygun dozlarda kullanıldığında ginsengin herhangi bir yan etkisi görülmemektedir. Fakat uzun süreli aşırı doz kullanılırsa hipertansiyon, sinirlilik, ishal, deri döküntüleri ve uykusuzluk gibi sonuçlar doğurabilir. Yine yüksek doz kullanımı menopoz öncesi ve menopoz döneminde vajinal kanamaya neden olabilir. Bu tür istenmeyen yan etkilerden korunmak için en ideal kullanım şekli; 3 gr kesilmiş ve kurutulmuş ginseng köklerini yarım litre su içinde 30-40 dakika kaynattıktan sonra süzüp, günde 2-3 bardak tüketmektir. Ginseng bitkisinden en iyi faydayı almak için kaynatılacak köklerin küçük küçük kesilmesi ve kesilen parçaların tahta kaşık ile ezilmesi gereklidir."

Kaynak: Hürriyet

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