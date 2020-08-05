Son dakika haber... General ve Amirallerin ataması Resmi Gazete'de Son dakika haberi... Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 127 General ve Amiralin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 127 General ve Amiralin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan 74 Generalin ataması yapıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 36 Amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda ise 17 Generalin görev yerleri ve pozisyonları değişti. Kaynak: AA