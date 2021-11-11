Son dakika haber... Evlat eyleminin 800'üncü gününde Şehitlere Saygı Yürüyüşü

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirterek HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 240 ailenin 800 gündür sürdürdüğü evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte 33 aile çocuklarına kavuştu.

Evlat nöbetindeki bir diğer anne Necibe Çiftçi de evladına teslim olması çağrısında bulunarak, "Hakkari'den 2 evladım için geldim. Bir evladımı şehit ettiler, bir evladımı da dağa kaçırdılar. Allah'ın izniyle inşallah bu HDP-PKK çökertilecek. Rojhat oğlum, geri dön, bak arkadaşların hepsi geri döndü. Sen de geri dön, yeter artık ya öleceksin ya döneceksin. Su testisi su yolunda kırılır" dedi.