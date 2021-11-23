Son dakika haber: Eski istihbaratçı Altaylı'nın, FETÖ'nün 2'nci ismi ile fotoğrafı çıktı

ANKARA (DHA) - ANKARA 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'FETÖ/PYD üyeliği' ile 'siyasi ve askeri casusluk' suçlarından 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın, örgütün Fetullah Gülen'den sonra gelen 2'nci ismi firari Mustafa Özcan, eski CIA ajanı Ruzi Nazar, bazı yabancı istihbaratçılar ve Türkiye karşıtı açıklamalarıyla bilinen Alman Yeşiller Partisi milletvekili Claudia Roth ile çekilmiş fotoğrafı bilirkişi raporunda yer aldı.

Enver Altaylı'nın, Mehmet Barıner ve tutuksuz sanık Seda Chamatzoglou ile birlikte yargılandıkları dava 8 Kasım'da sonuçlandı. Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nce Enver Altaylı'ya 'siyasi ve askeri casusluk' suçundan 13 yıl 4 ay, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan ise 10 yıl hapis cezası verildi. Mehmet Barıner ise 'siyasi ve askeri casusluk' suçundan 12 yıl 6 ay, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan da 8 yıl 9 ay hapis cezası aldı. Tutuksuz sanık Seda Chamatzoglou ise beraat etti.

Enver Altaylı'nın aynı karede yer aldığı isimlerden biri de örgütün bir dönem 'Türkiye imamı' olan FETÖ terör örgütünün Gülen'den sonra gelen ismi firari Mustafa Özcan. Altaylı, savunması sırasında Özcan ile 1990'lı yıllarda Süleyman Demirel'in danışmanlığını yaptığı dönemde tanıştığını söylemişti. Özcan ile hiçbir zaman görüşme talebi olmadığını iddia eden Altaylı, damadı Metin Can Yılmaz'ın kızını istemeye birlikte geldiklerini söylemişti. Raporda yer alan fotoğraflar arasında Altaylı ile Özcan'ın, nişan kurdelesini birlikte kestikleri görülüyor. Başka bir karede ise Altaylı ile Özcan birbirlerine karşılıklı olarak hediye veriyor.