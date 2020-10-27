Eşinin darp ettiği iddia edilen engelli koca polise sığındı
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Eşinin darp ettiği iddia edilen engelli koca polise sığındı

27.10.2020 15:59 | Son Güncelleme: 27.10.2020 16:39

Antalya'da yürüme engelli vatandaş, kendisini sürekli dövdüğü gerekçesiyle dini nikahlı eşinden şikayetçi oldu. Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Ayhan Gül, eşinin kendisine sürekli şiddet uyguladığını, daha önce de uzaklaştırma kararı aldırdığını söyledi.

Antalya'nın Manavgat İlçesine bağlı Salkımevler Mahallesi Kümeevlerinde meydana gelen olayda 52 yaşındaki yürüme engelli Ayhan Gül'ün dini nikahlı eşi tarafından dövüldüğü ihbarı polis ve 112 ekiplerini harekete geçirdi. Verilen adrese gelen ekipler, eşi tarafından dövülüp darp edildiğini iddia eden Ayhan Gül'ü tekerlekli sandalyesiyle birlikte indirerek ambulansla hastaneye götürdü.

Eşinin darp ettiği iddia edilen engelli koca polise sığındı

''SÜREKLİ ŞİDDET GÖRÜYORUM''

27 Eylül 2015 tarihinde Manavgat'tan Side'ye giderken motosikletle kaza yaptığını, kazanın ardından tekerlekli sandalyeye mahkum olduğunu belirten Ayhan Gül, "Hastanedeki tedavimin ardından Urfa Yaşam Yolu Engelli Bakım Merkezi'ne yerleştirildim. Burada hayatımı sürdürürken 1.5 yıl önce yan odada babası kalan A.T. ile tanıştım. Bir süre sonra beni bakım merkezinden çıkardı ve Manavgat'a gelerek birlikte yaşamaya başladık. Aramızda dini nikah yaptık. İlk başlarda bana çok iyi davranıyordu.

Eşinin darp ettiği iddia edilen engelli koca polise sığındı

''BENİMLE 500 BİN LİRALIK TAZMİNAT İÇİN BİRLİKTE''

Ne var ki kazadan dolayı sigorta ile süren 500 bin lira tazminat davası uzadıkça ve mahkeme lehimde gelişmeyince bana kötü davranmaya başladı. Birçok kez şiddet uyguladı. Şikayetçi oldum. Hatta uzaklaştırma kararı bile aldırdım. Her seferinde gelip kendini acındırma ve beni kandırmayı başardı. Yeniden barıştık. Bugün hiçbir sebep yokken yüzüme ve boğazıma vurarak beni darp etti. Kendisinden şikayetçiyim. Benimle birlikte olma sebebinin 500 bin liralık kaza tazminatı olduğunu artık biliyorum. Bir daha affetmeyeceğim" dedi.

Eşinin darp ettiği iddia edilen engelli koca polise sığındı
Eşinin darp ettiği iddia edilen engelli koca polise sığındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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