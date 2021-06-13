Son dakika haber | ERZURUM'DA KAVŞAKTAKİ KAZADA CAN PAZARI YAŞANDI: 10 YARALI
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Son dakika haber | ERZURUM'DA KAVŞAKTAKİ KAZADA CAN PAZARI YAŞANDI: 10 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: ERZURUM'da E 80 karayolundaki kavşakta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 10 kişinin yaralandığı kazada can pazarı yaşandı.

ERZURUM'da E 80 karayolundaki kavşakta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 10 kişinin yaralandığı kazada can pazarı yaşandı. Demir yığını haline dönüşen hafif ticari araçtaki yolculardan bazıları çarpışmanın şiddetiyle araçtan karayoluna savrulurken, kazadan şans eseri yara almadan kurtulan bebeğe ise yoldan geçen bir kadın sahip çıktı, kucağına alarak uzun süre ilgindi.

Kaza, saat 01.00 sıralarında merkez Aziziye ilçesinin Dadaşkent semtindeki belediye hizmet binası önünde E 80 karayolunda meydana geldi. Sürücüleri belirlenemeyen kazada Erzincan'dan Erzurum istikametine giden 25 DE 657 plakalı otomobil, iddiaya göreğ Dadaşkent istikametinden gelen ve kavşaktan kontrolsüz şekilde ana yola çıkan 34 GF 4826 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazanın şiddetiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki bir iş yerinin duvarına çarparak durdu, içindeki 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Hurdaya dönen hafif ticari araçta ise sürücü ile birlikte 7 kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının kaza sırasında çarpışmanın şiddetiyle araçtan karayoluna savruldukları öğrenildi. Araçta annesinin kucağında bulunan bebek ise şans eseri kazayı yara almadan atlattı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Can pazarını yaşandığı kazada sıkışan bir kişi ise olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından vatandaşların da yardımıyla çıkarıldı. Annesi ve yakınları yaralı olmasına rağmen kazayı burnu bile kanamadan atlatan bebek Feyza Bilir'e ise yoldan geçen bir kadın sahip çıktı. Bebeği kucağına alarak uzun süre ilgilendi.

Hafif ticari araçta yaralanan Ramazan Bilir, Şahin Bilir, Şükran Bilir, Hatice Bilir, Arif Çerez, Dilek Çerez ve Mehmet Akif Çerez'e ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ardından yaralılar, bebekle birlikte Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Otomobilde bulunan 3 kişinin ise hafif şekilde yaralandıkları belirlendi.

Karayolunda kontrollü olarak sağlanan trafik akışı ise kaza yapan araçların çekilip, yolun temizlenmesinin ardından normale döndü. Polis kaza ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Son dakika haber | ERZURUM'DA KAVŞAKTAKİ KAZADA CAN PAZARI YAŞANDI: 10 YARALI
Son dakika haber | ERZURUM'DA KAVŞAKTAKİ KAZADA CAN PAZARI YAŞANDI: 10 YARALI
Son dakika haber | ERZURUM'DA KAVŞAKTAKİ KAZADA CAN PAZARI YAŞANDI: 10 YARALI
Son dakika haber | ERZURUM'DA KAVŞAKTAKİ KAZADA CAN PAZARI YAŞANDI: 10 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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