Engellilere özel ücretsiz kuaförlük hizmeti
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Engellilere özel ücretsiz kuaförlük hizmeti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bahçelievler'de yaşayan engelli vatandaşlara, şehit yakınlarına ve gazilere ücretsiz kuaförlük hizmeti veriliyor.

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Bahçelievler'de yaşayan engelli vatandaşlara, şehit yakınlarına ve gazilere ücretsiz kuaförlük hizmeti veriliyor. Ayrıca bakıma muhtaç kişilerin evlerine gidilerek bu hizmetten faydalanması sağlanıyor.

Bahçelievler'de "Bahberber" isminin verildiği kuaförde ilçede yaşayan engelli vatandaşlara, şehit yakınlarına ve gazilere ücretsiz kuaförlük hizmeti veriliyor. Öte yandan bakıma muhtaç kişilerinde evlerine gidilerek bu hizmetten yararlanması sağlanıyor. Kuaföre gelecek vatandaşlar ise öncesinde randevu alıyor ve günlük 7-8 kişiyi geçmeyecek şekilde kuaföre geliyorlar. Ardından korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kuaföre gelenlerin öncelikle ateşi ölçülüyor, HES koduna bakılıyor. Daha sonra berber koltuğuna geçen kişiler, Bahçelievler Belediyesi'nin berberi tarafından ücretsiz tıraş ediliyor. Bahberber, şimdiye kadar 560 kişiye kuaförlük hizmeti verdi.

"Evde bakıma ihtiyacı olan hastalarımızı evlerinde tıraş ediyoruz"

30 yıldır bu mesleği yaptığını söyleyen Mehmet Akif Kaya, "Burası pandemiden 2 ay önce açılmıştı ama pandemiden dolayı 54 gün kapalı kaldık" 6'ncı ayın 26'sında burada ilk engelli kardeşimizi kabul ettik. Aşağı yukarı bir senedir burada hizmet veriyoruz. 560 kişiye hizmet verdik, yani bin 700 kişiyi şu ana kadar tıraş ettik. Burada önceliğimiz engelli vatandaşlarımız, randevulu sistemle geliyorlar burada hizmet veriyoruz. Sonra şehit yakınlarımız ve gazilerimize hizmet vermekteyiz. Ayrıca buraya gelemeyen evde bakıma ihtiyacı olan büyüklerimize ve hastalarımızı evlerinde tıraş ediyoruz. Burası tamamen ücretsiz engelli hiçbir vatandaşımızdan ücret talep etmiyoruz. Belediye başkanımızın bir hizmeti bu. Korona sürecinde de tüm hijyen kurallarına dikkat ediyoruz. Gelen ailelerde çok memnunlar bu durumdan artık güvenerek geliyorlar. Eskiden pandemiden dolayı çocuklarını kuaförlere, berberlere götüremediklerini söylediler. Ama artık buraya çok rahat getirebiliyorlar. Burada günlük 7-8 vatandaşımıza hizmet vermekteyiz" dedi.

Yüzde 70 bedensel engelli olan ve ücretsiz tıraş olmaya gelen Adem Subiti, "Buradan belediyeye çok teşekkür ederim ücretsiz tıraşımızı oluyoruz. Başkanımızın emeklerine sağlık, tıraş eden abimin de ellerine sağlık diyorum" şeklinde konuştu.

-İHA-

Engellilere özel ücretsiz kuaförlük hizmeti
Engellilere özel ücretsiz kuaförlük hizmeti
Engellilere özel ücretsiz kuaförlük hizmeti
Engellilere özel ücretsiz kuaförlük hizmeti
Engellilere özel ücretsiz kuaförlük hizmeti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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