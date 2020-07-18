Son dakika haber... Edirne'de acemi kasaplara, 'kurban kesme eğitimi'
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber... Edirne'de acemi kasaplara, 'kurban kesme eğitimi'

Son dakika haberi... EDİRNE'de, Halk Eğitim Merkezi'nde Kurban Bayramı öncesinde açılan 'Kurban kesim elemanı' eğitiminde acemi kasaplara, yaralanmaların önüne geçmek için bıçak kullanma, dini usule uygun ve hijyen kurallarına uygun kurban kesimi anlatılıyor.

Son dakika haber... Edirne'de acemi kasaplara, 'kurban kesme eğitimi'
18.07.2020 08:41 | Son Güncelleme: 18.07.2020 08:44

EDİRNE'de, Halk Eğitim Merkezi'nde Kurban Bayramı öncesinde açılan 'Kurban kesim elemanı' eğitiminde acemi kasaplara, yaralanmaların önüne geçmek için bıçak kullanma, dini usule uygun ve hijyen kurallarına uygun kurban kesimi anlatılıyor.

Edirne Halk Eğitim Merkezi'nde yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, acemi kasapların önüne geçmek, dini vecibeler ile usule ve hijyen kurallarına uygun kurban kesimi yapılması için kurs açıldı. Toplam 20 saat sürecek eğitime kurban kesecek 35 kasap katılırken, ilk derste kurban kesiminde yaralanmaların önüne geçilmesi, acemi kasap durumuna düşülmemesi için bıçak kullanımı anlatıldı. Kasaplara bu eğitimi almalarının ardından kurban kesimi sırasında dini usule uygun olması için okunan dualar ve uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verilecek. Eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı 'Kurban kesme elemanı' sertifikası verilecek.

'TALEP ÇOK'Edirne Halk Eğitim Merkezi Müdürü İlhan Dinç, açılan kurslara ilginin çok olduğunu ve bu yüzden ikinci kursu açmayı planladıklarını söyledi. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün 3 bin 500 kurs arasında, 'Kurban Kesme Elemanı' yetiştiriciliği olduğunu ve bu kursu Edirne'de uygulamaya koyduklarını belirten Dinç, "Bu bağlamda da sosyal medya hesabımızdan duyurular yaparak çok sayıda kursiyerden talep aldık. Şu an 35 kursiyerimiz var, devamında da çok talep aldığımız için önümüzdeki günlerde ikinci kursu açmayı planlıyoruz. Öncelikle burada kurban kesimlerinde olmazsa olmazlardan bir tanesi dini usullere göre kurban kesilmesi lazım, bu eğitimi veriyoruz. Daha sonra yaralanmaların önüne geçmek amacıyla iş güvenliği eğitimi veriyoruz. Son olarak kurbanın nerelerde kesileceği ve ne şartlarda kesileceği önemli. Çünkü ev bahçelerinde sokakta sağlıksız bir ortamda kurban kesimleri geçekleşiyor. Hem kurban kesilirken amacına ulaşmamış oluyor hem de salgın hastalıkları da tetiklemiş oluyor" dedi.'KASAPLAR MEKTEPLİ OLACAK'Kasapların bu eğitim sonunda alaylı değil mektepli olacağını söyleyen Dinç, "Dini usullere göre kurban keserken okunması gereken dualar öğretiyoruz. İş sağlığı ve güvenliği anlamında da kurbanın yatırılması, bıçak tutma ve hayvanı keserken el, ayak yaralanmalarının önüne geçmek için bilgilendirme yapıyoruz. Bu kursu alanlar kurban işiyle uğraşan kişiler ama biz belgelendireceğiz. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika vereceğiz. Bundan sonra da belgeli olarak bu işi yapacaklar. Alaylı değil mektepli olacaklar" dedi.'BIÇAK ÇOK ÖNEMLİ'Kursiyerlere kurban kesiminde bıçak kullanımı ve yaralanmaların önüne geçilmesi için eğitim veren iş güvenliği uzmanı Muammer Çalışkan ise öncelikle güvenli bıçak seçimi ve kullanımı dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Çalışkan, "Bıçak seçiminde nelere dikkat edeceğiz. Her bıçağı et kesiminde ve parçalamasında kullanamazsınız. Bıçağın malzemesi, çeliği çok önemli. Bıçakta kullanılan çeliğin türü çok önemli. Bıçağın kalınlığı, çok önemli. Doğramada kullandığınız bıçağın kalınlığı ile kesmede kullandığınız bıçağın kalınlığı farklı olacak. Bıçak sapının ve uzunluğu bir diğer önemli nokta. Sapı elinize aldığınızda avuç içinizi rahatsız etmemesi gerekir ve sapının gövdeye sağlam bir şekilde monte edilmesi gerekir. Bıçağın şekli hayvan kesimine göre değişir" dedi.'ESNEK TEL ÖRGÜLÜ ELDİVEN KULLANIN'Kesimde kişinin esnek tel örgülü eldiven kullanması gerektiğini de dikkat çeken Çalışkan, "Esnek tel örgülü eldiven kullanmanız gerekli. O zaman terleme olayı zaten olmayacaktır. Ama kendi cildinizin elinizin çıplak haldeyken terlemeye meyilli bir durumu var ise bunu iş yeri hekiminizle konuşup, terlemeyi önleyici krem veya özel koruyucular kullanabilirsiniz" diye konuştu.'ACEMİ KASAP KONUMUNA DÜŞMEYİN'Kurban kesecek kişinin 'acemi kasap' konumuna düşmemesi için özel koruyucular kullanması gerektiğini söyleyen Çalışkan, "Bıçağın hızlı hareketinden dolayı kontrolünüzden çıktığı olabilir. Burada kendinizi yaralamamanız için parantez içinde kendinizi acemi kasap olarak değerlendirmemeniz için bu şekilde olumsuz yorumlara veya durumlara düşmemek için özel koruyucuları kullanmamız gerekiyor. Kullandığınız elbisenin belle boyun arasındaki bölgeyi, kesilmelere ve saplanmalara karşı koruması lazım. Bunlara dikkat edildiğinde kurban kesimlerindeki yaralanmaların önüne geçmiş oluruz" şeklinde konuştu.KADIN KASAP: KENDİ İŞ YERİMİ AÇACAĞIMKursa katılan 35 kişi içerisinde tek kadın kasap Kübra Ayık, sertifikayı aldığında kendi iş yerini açacağını söyledi. Kasaplık mesleğine 9 yıl önce çalışmak zorunda olduğu için başladığını söyleyen Ayık, "Buraya eğitim almaya geldim. Genelde erkek mesleğidir kasaplık ama bende bu mesleği seviyorum ve 9 yıldır kasaplık yapıyorum. Amacım burada sertifika alıp kendi iş yerimi açmak. Kurban Bayramı'nda benden kurban kesmemi isteyen olursa kesmeyi düşünüyorum. Kurban kesmesem de yardımcı olacağımı düşünüyorum kesenlere. Lise döneminde hem okuyup hem çalışmam gerekiyordu, bir kasabın yanında çalışmaya başladım. Daha sonra mesleği sevdiğim için kasap oldum. Şimdi de kendime iş yeri açmayı düşünüyorum. İşimi çok seviyorum" dedi.

Kursa katılan Remzi Enginar ise "Yıllardan beri kasaplık yapıyorum ve kurban kesiyorum. Şimdi eğitimi almaya geldim. Belge alıp eğitimli kasap olacağız. Bir an önce kursu tamamlamayı hedefliyorum" dedi. Kursiyer kasap Lütfü Tarçın da, "Bugün buraya eğitime geldik. Varsa eksiklerimiz tamamlamak istiyoruz. Burada aldığımız eğitimle işimizde başarılı olmaya ve en iyi kesimi yapmaya çalışacağız" diye konuştu.


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Mansur Yavaş, 'torpille' belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı Güncel
Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
'Huysuz Virjin' olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu Magazin
"Huysuz Virjin" olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu
15 Temmuz gecesi 'Yönetime el koyduk' mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu Magazin
15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi Magazin
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu Güncel
Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu
Seyfi Dursunoğlu'nun Mehmet Ali Birand'ın 'Huysuz Virjin'den sıkılmadın mı?' sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu Magazin
Seyfi Dursunoğlu'nun Mehmet Ali Birand'ın "Huysuz Virjin'den sıkılmadın mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal...
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmayacak ancak kalabalık bayram ziyaretleri denetlenebilir
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmayacak ancak kalabalık bayram ziyaretleri denetlenebilir
Hayatını kaybeden 'Huysuz Virjin' lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı
Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı
Bakan Koca Survivor finalindeki videoyu paylaşıp uyardı, Acun'dan yanıt geldi: İstemeden oldu
Bakan Koca Survivor finalindeki videoyu paylaşıp uyardı, Acun'dan yanıt geldi: İstemeden oldu
Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti
Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti
Polis operasyonunda gizli bölmede yakalanan kadın, 'Size şaka yaptık' dedi
Polis operasyonunda gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi
Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı
Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı
Balıkçıların caretta caretta sandığı cisim erkek cansız bedeni çıktı
Balıkçıların caretta caretta sandığı cisim erkek cansız bedeni çıktı
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Yıllık 96 milyon TL geliri olan yasa dışı bahis çetesi çökertildi: 52 gözaltı
Yıllık 96 milyon TL geliri olan yasa dışı bahis çetesi çökertildi: 52 gözaltı
İmamoğlu, seçim vaadini hayata geçirdi! İstanbul'da 4 yaş ve altında çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz oldu
İmamoğlu, seçim vaadini hayata geçirdi! İstanbul'da 4 yaş ve altında çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz oldu
'15 Temmuz gecesi tehdit edildim' diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
"15 Temmuz gecesi tehdit edildim" diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
Huysuz Virjin, son yıllarda televizyona neden çıkmadığını bu sözlerle açıklamıştı
Huysuz Virjin, son yıllarda televizyona neden çıkmadığını bu sözlerle açıklamıştı
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
Uluslararası camianın 'laiklik' kaygısına Sözcü Kalın'dan yanıt: Türkiye'de dini özgürlük var, kaygılar yersiz
Uluslararası camianın 'laiklik' kaygısına Sözcü Kalın'dan yanıt: Türkiye'de dini özgürlük var, kaygılar yersiz
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Özel harekatçı olmak için dövmelerini sildirmeye giden gencin cildi çürümeye başladı
Özel harekatçı olmak için dövmelerini sildirmeye giden gencin cildi çürümeye başladı
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat
Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu
Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu
Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti
Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti
Son Dakika: Türkiye'de 17 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 926 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 17 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 926 yeni vaka tespit edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Şeyma Subaşı Selçuk Yöntem Erkan Kolçak Köstendil
Spor İrfan Buz Tamer Tuna Caner Erkin Fatih Terim Malcolm Thomas
Daha Fazla Adana 15 Temmuz Azerbaycan Türk Lirası
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Edirne'de acemi kasaplara, 'kurban kesme eğitimi' - Edirne
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.7.2020 08:46:34. #1.15#
title