Son dakika haber... Edirne'de acemi kasaplara, 'kurban kesme eğitimi' Son dakika haberi... EDİRNE'de, Halk Eğitim Merkezi'nde Kurban Bayramı öncesinde açılan 'Kurban kesim elemanı' eğitiminde acemi kasaplara, yaralanmaların önüne geçmek için bıçak kullanma, dini usule uygun ve hijyen kurallarına uygun kurban kesimi anlatılıyor.

Edirne Halk Eğitim Merkezi'nde yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, acemi kasapların önüne geçmek, dini vecibeler ile usule ve hijyen kurallarına uygun kurban kesimi yapılması için kurs açıldı. Toplam 20 saat sürecek eğitime kurban kesecek 35 kasap katılırken, ilk derste kurban kesiminde yaralanmaların önüne geçilmesi, acemi kasap durumuna düşülmemesi için bıçak kullanımı anlatıldı. Kasaplara bu eğitimi almalarının ardından kurban kesimi sırasında dini usule uygun olması için okunan dualar ve uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verilecek. Eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı 'Kurban kesme elemanı' sertifikası verilecek.

'TALEP ÇOK'Edirne Halk Eğitim Merkezi Müdürü İlhan Dinç, açılan kurslara ilginin çok olduğunu ve bu yüzden ikinci kursu açmayı planladıklarını söyledi. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün 3 bin 500 kurs arasında, 'Kurban Kesme Elemanı' yetiştiriciliği olduğunu ve bu kursu Edirne'de uygulamaya koyduklarını belirten Dinç, "Bu bağlamda da sosyal medya hesabımızdan duyurular yaparak çok sayıda kursiyerden talep aldık. Şu an 35 kursiyerimiz var, devamında da çok talep aldığımız için önümüzdeki günlerde ikinci kursu açmayı planlıyoruz. Öncelikle burada kurban kesimlerinde olmazsa olmazlardan bir tanesi dini usullere göre kurban kesilmesi lazım, bu eğitimi veriyoruz. Daha sonra yaralanmaların önüne geçmek amacıyla iş güvenliği eğitimi veriyoruz. Son olarak kurbanın nerelerde kesileceği ve ne şartlarda kesileceği önemli. Çünkü ev bahçelerinde sokakta sağlıksız bir ortamda kurban kesimleri geçekleşiyor. Hem kurban kesilirken amacına ulaşmamış oluyor hem de salgın hastalıkları da tetiklemiş oluyor" dedi.'KASAPLAR MEKTEPLİ OLACAK'Kasapların bu eğitim sonunda alaylı değil mektepli olacağını söyleyen Dinç, "Dini usullere göre kurban keserken okunması gereken dualar öğretiyoruz. İş sağlığı ve güvenliği anlamında da kurbanın yatırılması, bıçak tutma ve hayvanı keserken el, ayak yaralanmalarının önüne geçmek için bilgilendirme yapıyoruz. Bu kursu alanlar kurban işiyle uğraşan kişiler ama biz belgelendireceğiz. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika vereceğiz. Bundan sonra da belgeli olarak bu işi yapacaklar. Alaylı değil mektepli olacaklar" dedi.'BIÇAK ÇOK ÖNEMLİ'Kursiyerlere kurban kesiminde bıçak kullanımı ve yaralanmaların önüne geçilmesi için eğitim veren iş güvenliği uzmanı Muammer Çalışkan ise öncelikle güvenli bıçak seçimi ve kullanımı dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Çalışkan, "Bıçak seçiminde nelere dikkat edeceğiz. Her bıçağı et kesiminde ve parçalamasında kullanamazsınız. Bıçağın malzemesi, çeliği çok önemli. Bıçakta kullanılan çeliğin türü çok önemli. Bıçağın kalınlığı, çok önemli. Doğramada kullandığınız bıçağın kalınlığı ile kesmede kullandığınız bıçağın kalınlığı farklı olacak. Bıçak sapının ve uzunluğu bir diğer önemli nokta. Sapı elinize aldığınızda avuç içinizi rahatsız etmemesi gerekir ve sapının gövdeye sağlam bir şekilde monte edilmesi gerekir. Bıçağın şekli hayvan kesimine göre değişir" dedi.'ESNEK TEL ÖRGÜLÜ ELDİVEN KULLANIN'Kesimde kişinin esnek tel örgülü eldiven kullanması gerektiğini de dikkat çeken Çalışkan, "Esnek tel örgülü eldiven kullanmanız gerekli. O zaman terleme olayı zaten olmayacaktır. Ama kendi cildinizin elinizin çıplak haldeyken terlemeye meyilli bir durumu var ise bunu iş yeri hekiminizle konuşup, terlemeyi önleyici krem veya özel koruyucular kullanabilirsiniz" diye konuştu.'ACEMİ KASAP KONUMUNA DÜŞMEYİN'Kurban kesecek kişinin 'acemi kasap' konumuna düşmemesi için özel koruyucular kullanması gerektiğini söyleyen Çalışkan, "Bıçağın hızlı hareketinden dolayı kontrolünüzden çıktığı olabilir. Burada kendinizi yaralamamanız için parantez içinde kendinizi acemi kasap olarak değerlendirmemeniz için bu şekilde olumsuz yorumlara veya durumlara düşmemek için özel koruyucuları kullanmamız gerekiyor. Kullandığınız elbisenin belle boyun arasındaki bölgeyi, kesilmelere ve saplanmalara karşı koruması lazım. Bunlara dikkat edildiğinde kurban kesimlerindeki yaralanmaların önüne geçmiş oluruz" şeklinde konuştu.KADIN KASAP: KENDİ İŞ YERİMİ AÇACAĞIMKursa katılan 35 kişi içerisinde tek kadın kasap Kübra Ayık, sertifikayı aldığında kendi iş yerini açacağını söyledi. Kasaplık mesleğine 9 yıl önce çalışmak zorunda olduğu için başladığını söyleyen Ayık, "Buraya eğitim almaya geldim. Genelde erkek mesleğidir kasaplık ama bende bu mesleği seviyorum ve 9 yıldır kasaplık yapıyorum. Amacım burada sertifika alıp kendi iş yerimi açmak. Kurban Bayramı'nda benden kurban kesmemi isteyen olursa kesmeyi düşünüyorum. Kurban kesmesem de yardımcı olacağımı düşünüyorum kesenlere. Lise döneminde hem okuyup hem çalışmam gerekiyordu, bir kasabın yanında çalışmaya başladım. Daha sonra mesleği sevdiğim için kasap oldum. Şimdi de kendime iş yeri açmayı düşünüyorum. İşimi çok seviyorum" dedi.

Kursa katılan Remzi Enginar ise "Yıllardan beri kasaplık yapıyorum ve kurban kesiyorum. Şimdi eğitimi almaya geldim. Belge alıp eğitimli kasap olacağız. Bir an önce kursu tamamlamayı hedefliyorum" dedi. Kursiyer kasap Lütfü Tarçın da, "Bugün buraya eğitime geldik. Varsa eksiklerimiz tamamlamak istiyoruz. Burada aldığımız eğitimle işimizde başarılı olmaya ve en iyi kesimi yapmaya çalışacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA