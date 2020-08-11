Son dakika haber: DÜ Çocuk Alerji Poliklinikleri Uzmanı Dr. Ahmet Kan'dan ailelere uyarı
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Son dakika haber: DÜ Çocuk Alerji Poliklinikleri Uzmanı Dr. Ahmet Kan'dan ailelere uyarı

Son dakika haberleri: - DÜ Çocuk Alerji Poliklinikleri Uzmanı Dr. Ahmet Kan'dan ailelere uyarı Dr. Ahmet Kan: "Aileler korona virüsten çekinip çocuklarını riske atmasınlar" Diyarbakır Dicle Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Hastanesi Alerji Polikliniği hizmet vermeye başlarken, Çocuk Alerji Poliklinikleri Uzmanı Dr.

11.08.2020 15:15 | Son Güncelleme: 11.08.2020 15:20

- DÜ Çocuk Alerji Poliklinikleri Uzmanı Dr. Ahmet Kan'dan ailelere uyarı

Dr. Ahmet Kan:

"Aileler korona virüsten çekinip çocuklarını riske atmasınlar"

DİYARBAKIR - Diyarbakır Dicle Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Hastanesi Alerji Polikliniği hizmet vermeye başlarken, Çocuk Alerji Poliklinikleri Uzmanı Dr. Ahmet Kan, alerji hastalık kalıcı hastalıklara neden olacağını belirterek, "Alerji hastalıkları olan çocukların ailelerinin korona virüsten çekinmeden çocuklarını tedavi etmek amacıyla mutlaka hastanemize getirmelerini istiyoruz" dedi.

Diyarbakır DÜ Çocuk Hastalıkları Hastanesi Alerji Polikliniği hizmet vermeye başladı. DÜ Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Alerji Poliklinikleri Uzman Dr. Ahmet Kan, alerji hastalığına ilişkin önemli bilgiler verdi. Uzman Dr Kan, "Sadece alerji derken astım alerjik nesne besin alerjisi onun dışında tabi bunların haricinde bağışıklık yetmezliği genel bir yelpazemiz var. Tabi bölgemizde yaygın hekim ihtiyacımız oluğu aşikar. Devlet hastanemizde ve üniversitemizde bir şekilde doktorun olması veya bir şekilde bizim bulunmamız bölge için umarım şans olur" dedi.

"Çocukların alerji açısından bir şüphelerine çözümler üreteceğiz"

Alerji hastalıklarına ilişkin çözümler üretmeye çalışacaklarını belirten Uzman Dr Kan, "Bazı ürtiker hastalarının korona virüsle ilişkilendirildi. Tabi biz bulunduğumuz sürece korona virüs enfeksiyonu geçiren hastalar da bu tarz şikayetler oldukça bize danışılacaktır. Ona yönelik önlemlerde alınacaktır. Ama hani korona virüs ile alerjiyi ilişkilendirmek çok zor ama genel bir şekilde düşünürsek halkımızın çocuklarını alerji açısından bir şüphesi olursa buna yönelik inşallah çözümler üreteceğiz. Genel bir yelpazemiz var, sadece alerjik derken astıma, alerjik nezleye ve besin alerjilerine bakacağız. Diğer bölge hastanelerimizde de alerji uzmanlarımız bulunmaktadır ve bu işi birlikte yürüteceğiz" diye konuştu.

"Korona virüsten çekinmeden tedavi olsunlar"

Besin ve astımı olan çocukların ailelerinin korona virüsten çekinip çocuklarının tedavilerini aksatmamalarının altını çizen Uzman Dr. Kan, "Ailelere tavsiyem bu dönemde astımı olan, alerjik nezlesi olan ve besin alerjisi olan ailelerin çocuklarını korona virüsten çekinmeden çocuklarını hastanemize getirmelerini istiyoruz. Çekinmelerini asla istemiyoruz ve bunların tedavisiz kalmasını da istemiyoruz. Bu hasta gruplarının ailelerinin mutlaka bizlere başvurmalarını önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

SI-AKK-Y)

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Son dakika haber: DÜ Çocuk Alerji Poliklinikleri Uzmanı Dr. Ahmet Kan'dan ailelere uyarı

Kaynak: İHA

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