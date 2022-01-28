Son dakika haber! Donbas'ta Ukrayna askerleri, Rusya-Ukrayna krizini AA'ya değerlendirdi

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde bulunan Zolote cephesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerleri Rusya-Ukrayna krizini, Anadolu Ajansına (AA) değerlendirdi.

Ukrayna ordusu ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında 2014'ten bu yana çatışmalara sahne olan Zolote cephesi, Donbas'ın Lugansk bölgesinde bulunuyor.

Ukrayna ordusundan bir asker, Rusya'nın amacının kendilerini korkutmak olduğunu düşündüğünü aktararak, "Büyük bir saldırı olmayacaktır. Zaten 8 senedir savaş devam ediyor ve yeni bir şey değil." diye konuştu.

Rusya'nın büyük bir saldırısı durumunda, bunun dünya savaşıyla sonuçlanacağını düşündüğünü ifade eden asker, ancak bunun gerçekleşmeyeceği görüşünde olduğunu söyledi.

Bir diğer asker ise durumun daha ileriye gitmeyeceğini düşündüğünü belirterek, "Tüm dünyanın onlara karşı birleşebileceğini anlıyorlar, herkese karşı savaşmak onlar için bile çok fazla." dedi.

Başka bir asker ise savaşın olacağını düşündüğünü çünkü Ukrayna ve Rusya arasında savaş ve barışın sonsuz bir döngü olduğunu ancak kazanacaklarını umduğunu ve böylece Avrupa'nın rahatça uyuyabileceğini ifade etti.

"Topraklarımızı savunmak için buradayız"

Bir asker, eğer savaş olursa bunun nükleer bir savaş, 3. Dünya Savaşı olacağını ve dünyanın sonunu getirebileceği yorumunu yaparak, bu nedenle Rusya'nın saldırmayacağını düşündüğünü aktardı.

Bir diğer asker de Rusya'dan her şeyin beklenebileceğini ifade ederek, 1994 yılbaşında Çeçenistan'a saldırmalarını da kimsenin beklemediğini hatırlattı.

Başka bir asker de Rusya'dan saldırı beklenebileceğini aktararak, "Büyük kayıpları olacaktır zira topraklarımızı savunmak için buradayız." diye konuştu.

Donbas krizi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı.

Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine, Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti.

Ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.