Son dakika haber: DİYARBAKIR EMNİYET MÜDÜRÜ AŞKIN'DAN GAFFAR OKKAN ANITINA ZİYARET

Edinilen son dakika gelişmesine göre CUMHURBAŞKANLIĞI Kararnamesi ile İzmir Emniyet Müdürlüğü'nden Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Hüseyin Aşkın, 20 yıl önce şehit edilen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın vurulduğu yerdeki anıtı ziyaret edip, göreve başladı.

CUMHURBAŞKANLIĞI Kararnamesi ile İzmir Emniyet Müdürlüğü'nden Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Hüseyin Aşkın, 20 yıl önce şehit edilen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın vurulduğu yerdeki anıtı ziyaret edip, göreve başladı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'nden Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Hüseyin Aşkın, dün sabah görevine başlamak üzere kentte geldi. Aşkın, ilk olarak 20 yıl önce Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ile polis memurları Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi, Atilla Durmuş ve Selahattin Baysoy'un teröristlerin saldırısına uğradığı Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'na geldi. Burada dua okuyan Aşkın ve beraberindekiler ardından Okkan'ın anıtına karanfil bıraktı.

Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın anıtını ziyarette konuşan Emniyet Müdürü Aşkın, "Tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Bu topraklar bize yurt olsun, diye bin yıldır şehitler verdik. Gerektiğinde de vermeye devam edeceğiz. Milli birliğimizin, demokrasimizin, ülkemizin geleceğinin en önemli günlerinde biri olan 15 Temmuz'un 5'inci sene-i devriyesinde 15 Temmuz'u ve kahraman şehitlerimizi andık. Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de, Diyarbakır'da, Şırnak'ta ve Hakkari'de sokağa çıktılar; milletine ve devletine demokrasisine sahip çıktığı gündür 15 Temmuz. Diyarbakır'a gelmekten dolayı çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Kadim ve güzel bir şehir. Ne kadar güzel söylemiş rahmetli Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, 'Türkiye'nin güvenliğinin sigortası Diyarbakır'dır'. Bunun bilinciyle kent daha çok güvenli olsun, kentin çocukları huzurlu olsun. Bu kentin ve Türkiye'nin anneleri ile babaları çok daha huzurlu olsun. Terör ülkemizin gündeminden tümüyle düşsün. Uyuşturucuyla mücadelemiz öyle bir olsun ki hiçbir yavrumuz uyuşturucudan hayatını kaybetmesin. Sokaklarda huzur olsun. İnsanlar kendini güven içinde hissetsin, diye bizden önceki arkadaşlarımızın yaptığı çalışmaları biraz daha öteye götürerek vatandaşımızı da kucaklayarak çalışmalarımıza başladık" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı