Son dakika haber! Diyarbakır'da Özel Harekat destekli terör operasyonu: 9 gözaltı
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Son dakika haber! Diyarbakır'da Özel Harekat destekli terör operasyonu: 9 gözaltı

Son dakika haber! Diyarbakır'da Özel Harekat destekli terör operasyonu: 9 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde geçen yıl ölü ele geçirilen terör örgütü PKK/KCK üyesi 'Doktor Amara' kod adlı Müzeyyen Aydınlı'nın, üzerinden çıkan materyallerden yola çıkan güvenlik güçleri, örgüte yardım ettikleri tespit edilen 9 kişiyi gözaltına aldı.

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde geçen yıl ölü ele geçirilen terör örgütü PKK/KCK üyesi 'Doktor Amara' kod adlı Müzeyyen Aydınlı'nın, üzerinden çıkan materyallerden yola çıkan güvenlik güçleri, örgüte yardım ettikleri tespit edilen 9 kişiyi gözaltına aldı.

Lice kırsalında, 3 Ekim 2020 tarihinde güvenlik güçlerince Yıldırım-7 operasyonu düzenlendi. Operasyonda, Terör Arananlar listesinde kırmızı kategoride aranan PKK/KCK üyesi 'Doktor Amara' kod adlı Müzeyyen Aydınlı, etkisiz hale getirildi. Terörist Aydınlı'nın üzerinde, dijital materyaller ele geçirildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülen soruşturma kapsamında, incelenen dijital materyaller sonucu, terör örgütüne yardım eden 9 kişi tespit edildi. Terör örgütüne yardım ettikleri belirlenen 9 kişinin yakalanması için, merkez Bağlar, Kayapınar ve Ergani ilçelerinde, 12 adrese Özel Harekat polislerinin de destekli operasyon düzenlendi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda, V.B., A.B., O.B., M.R.T., A.K., H.K., R.O., A.O. ve S.Y. yakalanarak, gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 9 kişinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Son dakika haber! Diyarbakır'da Özel Harekat destekli terör operasyonu: 9 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Emek

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