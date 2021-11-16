Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Beyrut'ta Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bouhabib ile düzenlendiği ortak basın toplantısında "Lübnan ile Körfez...
Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Beyrut'ta Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bouhabib ile düzenlendiği ortak basın toplantısında "Lübnan ile Körfez Ülkeleri arasında yaşanan sorunlar yüzünden üzüntü duyuyoruz " dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Beyrut'ta Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bouhabib ile düzenlendiği ortak basın toplantısında "Lübnan ile Körfez Ülkeleri arasında yaşanan sorunlar yüzünden üzüntü duyuyoruz " dedi. - BEYRUT
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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