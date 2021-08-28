Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansında yaptığı konuşmada, "Irak'ta terör örgütü PKK'nın varlığını asla kabul...
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Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansında yaptığı konuşmada, "Irak'ta terör örgütü PKK'nın varlığını asla kabul...

Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansında yaptığı konuşmada, 'Irak'ta terör örgütü PKK'nın varlığını asla kabul...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansında yaptığı konuşmada, "Irak'ta terör örgütü PKK'nın varlığını asla kabul etmeyeceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansında yaptığı konuşmada, "Irak'ta terör örgütü PKK'nın varlığını asla kabul etmeyeceğiz" dedi. - BAĞDAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansında yaptığı konuşmada, "Irak'ta terör örgütü PKK'nın varlığını asla kabul... - Haberler
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