Son dakika haber: Denizli'nin ilk milli mücadele şehitliği açıldı

Son dakika haberleri... DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, 02 Nisan 1921'de Yunan işgali sırasında yakılarak katledilen 83 vatandaşın mezarını Cabar Milli Mücadele Şehitliği ve Anıtı ile ölümsüzleştirdi.

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, 02 Nisan 1921'de Yunan işgali sırasında yakılarak katledilen 83 vatandaşın mezarını Cabar Milli Mücadele Şehitliği ve Anıtı ile ölümsüzleştirdi. Katliamı asla unutturmayacaklarını, şehit kanlarıyla sulanmış bu topraklara sahip çıkmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Zolan, "Biz onları unutmayacağız, unutturmayacağız, emanetlerine sahip çıkacağız" dedi.

Denizli'nin Çivril ilçesindeki Cabar Mahallesi'nde Milli Mücadele sırasında Yunan işgal kuvvetlerince yakılarak katledilen 83 kişinin mezarı Denizli Büyükşehir Belediyesince, anıt mezarla ölümsüzleştirildi. Denizli'nin ilk milli mücadele şehitliği olan Cabar Milli Mücadele Şehitliği ve Anıtı'nın açılışı törenle yapıldı. Törene Denizli Valisi Ali Fuat Atik, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Çivril Belediye Başkanı AK Partili Niyazi Vural, Türkiye Harp Malülü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehitler için saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda Cabar Mahallesi Muhtarı Nuri Kaya, şehitliğin kazandırılmasında büyük emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a teşekkür etti.

'AZİZ ŞEHİTLERİMİZİ SAYGIYLA ANIYORUZ'Türk Ocağı Denizli Şubesi Başkanı Prof. Dr. Turgut Tok açılışta yaptığı konuşmada, 100 yıl önce Yunan işgali sırasında yaşanılanları anlattı. Bir gece yarısı gerçekleşen katliamda yaşanılanları araştırdıklarını, şehit edilenlerin isimlerini tek tek tespit ettiklerini kaydeden Tok, konuya hassasiyetle yaklaşan ve her türlü desteği veren Başkan Zolan'a teşekkür etti. Türkiye Harp Malülü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Işık da açılışta bulunmaktan dolayı gurur duyduklarını ifade edip, "Bebek katletmede fırsat kollayan terör örgütü gibi Yunan kuvvetleri, Cabar köyünü ateşe vererek, korumasız, savunmasız 83 vatan evladımızı katletmiştir. Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" diye konuştu.Çivril Belediye Başkanı AK Partili Vural, 100 yıl önce Cabar Mahallesi'nde bir katliam gerçekleştiğini kaydederek, "Bu topraklarda kimin gözü varsa bu amaca ulaşamayacaktır. Büyükşehir Belediyesi Başkanımıza ve ekibine böyle bir yeri bizlere kazandırdıkları için teşekkür ediyoruz" dedi.BAŞKAN ZOLAN, "BU MÜCADELE HAK İLE BATILIN MÜCADELESİ"Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 100 yıl önce yapılan katliamda şehit olan 83 Türk'ü ilk kez duyduklarında derin üzüntü yaşadıklarını söyledi. Burada şehit olan kahramanları rahmet ve minnetle andıklarını belirten Başkan Zolan, "Ecdadımızla ne kadar gurur duysak azdır. Tarihe dokundukça ecdadımızın o muhteşem güzelliklerini, duruşunu ve kahramanlıkları ile karşı karşıya geliyoruz. Bu seferler bitti mi? Bitmedi. Bu mücadele dünyanın sonuna dek devam edecek. Bu mücadele hak ile batılın mücadelesi. Ecdadımız namusu, vatanı, al bayrağı için, vatanımız için canını vermiş. Türklüğe yakışır bir duruş ile Yunan askerlerine karşı öleceğini bile bile mücadelesini sürdürmüştür" diye konuştu.'YETER Kİ, AY YILDIZLI BAYRAĞIMIZ DALGALANSIN'Bir ve beraber olarak, ecdadın bıraktığı bu topraklara sahip çıkmaları gerektiğini dile getiren Başkan Zolan, "Şehitlerimizin ruhu, onların emanetine sahip çıktığımız sürece şad olur. Gelecek nesillerimiz buradan ders alsın, bu vatanın bedelini kimler ödemiş, bu toprakların şehit kanlarıyla vatan olduğunu göstermeliyiz. Fakatsız, amasız, yürüyüşümüzü vatan, toprak, bayrak, namus ve ezanımız için sürdüreceğiz. Günlük hesaplarla, menfaatlerle ecdadımızın bırakmış olduğu bu topraklara ihanet etmeyeceğiz. Gerekirse canımızı vereceğiz, ay yıldızlı bayrağımız ilelebet dalgalanacak. Derdimiz budur" ifadelerini kullandı.Yaşanan zalimliği ve şehit olan 83 Türk evladını unutturmayacaklarını vurgulayan Başkan Zolan, "Biz onları unutmayacağız, unutturmayacağız, emanetlerine sahip çıkacağız" dedi.DUALAR EŞLİĞİNDE AÇILDI

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan da yaşanılan katliamın unutulmaması için, gençlerin tarih bilinciyle yetiştirilmesi gerektiğine dikkati çekti. Denizli Valisi Ali Fuat Atik ise, geçmişten bu yana Türk milletinin farklı coğrafyalarda pek çok zulme uğradığına dikkati çekerek, "Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Bu topraklar çok kolay vatan olmadı. Bedelini ödeyerek almış olduğumuz bu toprakları hiç kimseye verme gibi niyetimiz yok. Eski Türkiye yok, güçlü bir devletimiz, ordumuz, hükümetimiz var. Allah bu milleti ilelebet payidar kılsın" diye konuştu. Konuşmaların ardından protokol üyeleri Cabar Milli Mücadele Şehitliği ve Anıtı'nın açılışını gerçekleştirdi. Kur'an- ı Kerim okunması tilaveti ve duaların ardından şehit mezarlarına çiçek bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT