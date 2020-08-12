Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu'ya Azerbaycan Cumhuriyeti Hatıra Madalyası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu'ya Azerbaycan Cumhuriyeti Hatıra Madalyası

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'ya Azerbaycan Cumhuriyeti Hatıra Madalyası takdim edildi.

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu'ya Azerbaycan Cumhuriyeti Hatıra Madalyası
12.08.2020 12:20 | Son Güncelleme: 12.08.2020 12:24

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'ya Azerbaycan Cumhuriyeti Hatıra Madalyası takdim edildi.

Azerbaycan Ankara Büyükelçiliğinde gerçekleştirilen madalya töreninde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'ya madalyayı, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov takdim etti. Takdim edilen madalyada "Yalçın Topçu, Bakü Devlet Üniversitesinin 100. yıllı Azerbaycan Cumhuriyeti Hatıra Madalyası ile ödüllendirilmiştir" ifadeleri yer aldı. Topçu'nun yanı sıra Türkiye Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Necdet Ünüvar'a da Azerbaycan Devlet Nişanı takdim edildi.

"Evlatlarıma bırakacağım en şerefli hatıram olacaktır"

Program çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Topçu, "Şahsıma tevdi edilen, kardeşin kardeşe kadirşinaslığı olarak gördüğüm bu madalya evlatlarıma bırakacağım en şerefli hatıram olacaktır. 16 yaşımda 'Azeri'me Hürriyet' diye Türkiye sokaklarındaki mücadelemiz Rabbimizin yardımıyla gerçek oldu. Rabbime çok şükür üç renkli ay yıldız ile al renkli ay yıldıza Karadeniz artık mutluluk çırpınışları ile bakmakta" dedi.

"Sadece iki ülkeye ait benzersiz bir gelenek"

Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri çok boyutlu ve stratejik düzeyde olduğunu söyleyen Topçu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artarak devam eden iki kardeş ülke arasındaki karşılıklı üst düzey ziyaretler, iki kardeş ülke ilişkileri için en önemli itici güçtür. Her iki ülkede göreve gelen devlet yetkilileri göreve gelince veya iki ülkede önemli gelişmeler olduğunda birbirlerini öncelikli olarak ziyaret etmeleri sadece iki ülkeye ait benzersiz bir gelenektir. Şanlı vatan can Azerbaycan'ın Dışişleri Bakanı olan önemli devlet adamı benim dostum ve aziz kardaşım Ceyhun Bayramov da bu kadim geleneği devam ettirmiş ilk resmi ziyaretlerini kardeşlerinin ülkesi Türkiye'ye yapmıştır. Sayın Bakanımıza yeni görevinde başarılar diliyor, kardeşlerinin yanına hoş gelmişler sefalar getirmişler. Kendilerinin bilgi ve enerjisi, var olan iyi ilişkilerimizin daha da artmasını sağlayacağına inanıyorum.

"Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir"

Türkiye ve Azerbaycan, tam bağımsız ve egemen, hızla kalkınan, her geçen gün büyüyen halkının refah düzeyi devamlı artan iki kardeş ülkedir. İki ülke tarih boyunca kader birliği içerisinde geleceklerini, bugünlerini ve yarınlarını sırt sırta planlıyor. Cumhuriyetimizin kurucusu istiklal savaşımızın başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir' sözü ve Can Azerbaycanımızın ve Türk Dünyasının büyük evladı Haydar Aliyev'in 'Biz bir millet, iki devletiz' ifadeleri iki kardeş ülkenin her türlü ilişkileri için mihenk taşıdır.

Türkiye ve Azerbaycan'ın ilişkileri, bölgede istikrarı, barışı, halkların refah ve güvenliğini tesis etmek, aynı zamanda bölgede tesis edilecek güvenlik refah ve barıştan dünyanın bütün başkentlerinin ve halklarının da pay almasını temin içindir. Yani Türkiye ve Can Azerbaycan'ın iyi ilişkileri herhangi bir ülke için asla bir tehdit değildir çünkü bölgede sağlanacak güvenlik, barış ve refahtan bölge halklarının yanısıra bütün insanlık faydalanacaktır.

"İşgal nedeniyle 1993 yılından bu yana Türkiye - Ermenistan sınırını kapalı"

Türkiye, Can Azerbaycan'ın en önemli sorunu olan Karabağ'ın BM kararlarında da belirtildiği gibi derhal Ermeni işgalinin son bulmasını Hocalı'da sivillere yapılan vahşetin suçlularının derhal cezalandırılmasını istiyor. Türkiye bu işgale bir an önce uluslararası hukuk çerçevesinde barışçı, adil ve kalıcı bir çözüm olması için AGİT çerçevesinde faaliyet gösteren Minsk üçlüsünü her zaman uyarmanın yanında, Can Azerbaycan'ın BM kararlarına rağmen halen devam ettirilen öz topraklarındaki bu vahşi, hukuksuz, hayasız işgal nedeniyle 1993 yılından bu yana Ermenistan-Türkiye sınırını kapalı tutuyor.

Ermenistan'a hükümet edenler, komşularının kadim haklarını, öz topraklarını ve uluslararası hukuku çiğneyerek iki milyonu aşkın nüfusunun refah düzeyini açlık sınırına çekme pahasına küresel güçlerin tetikçiliğinden vazgeçmeli, bölgenin barışı, istikrarı ve kendi halkının refahı ve huzuru için komşuları ile iyi ilişkilerini kurmalıdır. Bu yüzyılda bile Taşnak-Hınçak-Nemesis-ASALA zihniyeti ile hukuksuz eylemlerde bulunmak meşru bir devletin yapacağı iş olmadığı gibi kendi halkına da çok büyük bir zulümdür.

Can Azerbaycan'ın Tovuz bölgesinde Ermenistan'ın mütecaviz eylemleri sırasında şehid olan Gen. Polat Haşimov şehidimizin manevi şahsında bütün şehidlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize acil şifalar diliyorum." - ANKARA

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Gömleğindeki ipi yakmak isteyen çocuk kendini yaktı 3. Sayfa
Gömleğindeki ipi yakmak isteyen çocuk kendini yaktı
Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık Güncel
Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık
Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar: Koronavirüs tehlikesi ilçemizde devam etmektedir, tedbirlere uyalım Güncel
Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar: Koronavirüs tehlikesi ilçemizde devam etmektedir, tedbirlere uyalım
Köln, formadaki cami silüeti nedeniyle üyeliğini iptal eden taraftarı ciddiye almadı: Güle güle Spor
Köln, formadaki cami silüeti nedeniyle üyeliğini iptal eden taraftarı ciddiye almadı: Güle güle
İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu Yaşam
İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu
Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü Güncel
Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi
Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada
Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada
Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu
Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün korkunç ihmali soruşturmada ortaya çıktı
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün korkunç ihmali soruşturmada ortaya çıktı
Yunan askerlerinin ateş açtığı teknenin batışı böyle görüntülendi
Yunan askerlerinin ateş açtığı teknenin batışı böyle görüntülendi
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti
Bahçeli, döviz kurundaki yükselişle ilgili suskunluğunu bozdu: Sevinen zalimin oyuncağıdır
Bahçeli, döviz kurundaki yükselişle ilgili suskunluğunu bozdu: Sevinen zalimin oyuncağıdır
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı
Son Dakika: Erken seçimlerin belirleyicisi olan Bahçeli bu kez temkinli: Erken seçim tartışmaları mahsurludur
Son Dakika: Erken seçimlerin belirleyicisi olan Bahçeli bu kez temkinli: Erken seçim tartışmaları mahsurludur
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'PKK elebaşılarından Cemil Bayık öldürüldü' iddiası hakkında konuştu
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "PKK elebaşılarından Cemil Bayık öldürüldü" iddiası hakkında konuştu
Son Dakika: Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısı iki haftaya kadar piyasaya çıkacak
Son Dakika: Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısı iki haftaya kadar piyasaya çıkacak
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasıyla ilgili açıklama yaptı: Süreç nihai aşamada
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasıyla ilgili açıklama yaptı: Süreç nihai aşamada
Mimar Sinan'ın 465 yıllık eserinin duvarları rutubet nedeniyle dökülüyor
Mimar Sinan'ın 465 yıllık eserinin duvarları rutubet nedeniyle dökülüyor
Galatasaray'ın yeni transferi Omar Elabdellaoui, pazar günü İstanbul'a geliyor
Galatasaray'ın yeni transferi Omar Elabdellaoui, pazar günü İstanbul'a geliyor
İngiltere'de T-Rex'in kuzeni yeni bir dinozor türü keşfedildi
İngiltere'de T-Rex'in kuzeni yeni bir dinozor türü keşfedildi
Altın piyasası bir iniyor bir çıkıyor! İki saat içinde 21 liralık değişim
Altın piyasası bir iniyor bir çıkıyor! İki saat içinde 21 liralık değişim
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı
Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı
MasterChef Türkiye'nin 10. ana kadro yarışmacısı da seçildi
MasterChef Türkiye'nin 10. ana kadro yarışmacısı da seçildi
Hande Erçel, eski sevgilisi Murat Dalkılıç'a övgü yağdırdı, Kerem Bürsin sorusunu duyunca da kaçtı
Hande Erçel, eski sevgilisi Murat Dalkılıç'a övgü yağdırdı, Kerem Bürsin sorusunu duyunca da kaçtı
Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim
Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim
Nihat Özdemir, eylül ayındaki maçlarda seyirci olmayacağını söyledi
Nihat Özdemir, eylül ayındaki maçlarda seyirci olmayacağını söyledi
Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı
Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Süleyman Soylu Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Yalın Ajda Pekkan Hande Erçel Yeşim Salkım
Spor Can Bartu Erol Bulut Caner Erkin Burak Yılmaz Nihat Özdemir
Daha Fazla Pkk Rusya Çocuk Ağustos
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu'ya Azerbaycan Cumhuriyeti Hatıra Madalyası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.8.2020 13:01:21. #1.14#
title