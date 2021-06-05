Cinsel terapi bahanesiyle genç kızları taciz eden sapığın mağdurları artıyor! Eski sevgilisinin kuzenini de istismar etmiş

Adana'da E.M. isimli kadına, eski sevgilisini unutturmak için cinsel terapi yapma bahanesiyle yaklaşan ve reddedilince de cinsel istismarda bulunan Sercan Keskinkılıç, mağdur kadının sosyal medyada yaşadıklarını anlatmasının ardından yakalanıp tutuklanmıştı. Keskinkılıç'ın, eski sevgilisinin kuzenini de 5 yıl önce istismar ettiği ortaya çıktı. İstismara uğradığı sırada 15 yaşında olduğunu anlatan B.A., kendisi gibi çok sayıda kişinin mağdur olduğunu söyledi.

Arkadaşını ziyaret etmek için Adana'ya giden ve ziyarete gittiği arkadaşının komşusu Sercan Keskinkılıç tarafından cinsel istismara uğradığını söyleyen E.M., yaşadıklarını geçen hafta sosyal medya hesabından duyurdu. Paylaşım sonrası binlerce kişi genç kıza destek olurken Sercan Keskinkılıç'ın Adana'da birçok kişiyi de "Cinsel terapi" iddiasıyla taciz ve tecavüz ettiği ortaya çıktı. Adana'da kadınlara ve reşit olmayan kız çocuklarını zorlayarak cinsel şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan Sercan Keskinkılıç daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SEVGİLİSİNİN KUZENİNİ DE İSTİSMAR ETMİŞ

Keskinkılıç'ın 5 sene önce sevgilisi Y.S.'nin 15 yaşındaki kuzeni B.A.'ya da tecavüz ettiği ortaya çıktı. Genç kız, yaşadıklarını Sercan Keskinkılıç'ın kendisini tehdit ettiği gerekçesiyle gizlerken Ebrar M.'nin paylaşımları sonrası anlattı. Keskinkılıç'ın kendisine kuzeniyle birlikte tecavüz ettiğini öne süren B.A., Sercan Keskinkılıç hakkında avukatıyla birlikte Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

''BENİ SÜREKLİ İLİŞKİYE ZORLUYORDU''

Başından geçen olayı İhlas Haber Ajansı'na anlatan B.A., "Sercan benim kuzenimin erkek arkadaşıydı. Beni sürekli ilişkiye zorluyordu. Biraz zaman geçtikten sonra kuzenim benimle buluşmak istedi. Ben de sadece kuzenimle buluşacağımı düşünerek 'tamam' dedim. Bir baktım ki kuzenim buluşmaya Sercan ile gelmişti. Beni Sercan'ın evine götürdüler, orada alıkoymaya ve ilişkiye girmeye zorladılar. Eğer onu yapmazsam evden hiçbir şekilde ayrılamayacağımı söylediler. Ardından ben de buna dahil olmak zorunda kaldım" diye konuştu.

KORKTUĞU İÇİN KONUŞAMAMIŞ

Aradan kısa bir süre geçtikten sonra Sercan Keskinkılıç'ın bu seferde kendisini tehdit ederek ilişkiye zorladığını belirten genç kız, "Tehditler etmeye devam etti. Annene, babana söyleyeceğim diyerek sürekli tehdit etti ve bende korktuğum için bir şey söyleyemedim" dedi.

''ŞEHRİ BİLE TERK ETMEK ZORUNDA KALDIM''

Sosyal medyada geçen hafta E.M.'nin paylaşımları üzerine cesaret aldığını söyleyen B.A., "Paylaşımlara bakınca o Sercan'ın bana tecavüz eden Sercan olduğunu fark ettim. Bunun üzerine ben de hukuki süreci başlatmak istedim. Burada bir sürü mağdur var. En azından ben ve E. hanım sesini çıkarttı, ancak sesini çıkartamayan bir çok kadın var. Ben bu kişini ağır bir ceza almasını istiyorum. Bana yaşattıkları hiç güzel şeyler değildi. Hala psikolojik destek alıyorum. Şehri bile terk etmek zorunda kaldım. Ceza alması için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Sercan Keskinkılıç'ın B.A.'ya 2016 senesinde tecavüz olayından sonra 14 bin mesaj attığı da öğrenildi.

''KARARTTIĞI HAYATLARIN BEDELİNİ ÖDEMELİ''

B.A.'nın avukatı Gündüz Yastı ise Sercan Keskinkılıç'ın hak ettiği cezayı almasını istediğini belirterek, "E. hanımın başından geçen olayı anlatması üzerine biz B.A. isimli hanım efendiyle görüşmeye başladık. Başına gelen olay henüz 15 yaşını doldurmadan yaşandığı için çocuğun cinsel istismarı söz konusu. Bize belirttiği iddialar kan dondurucu. Bu mağdurlarla beraber hareket eder Sercan Keskinkılıç'ın gerekli cezayı alması için elimizden geleni yapacağız. E. hanımın kamuoyuyla paylaşmadığı bir sürü mağdur var. Biz şahsın genç kızlarımıza yapmış olduğu eylemlerin sonuçlarını en ağır şekilde çekmesini istiyoruz. Kararttığı hayatların bedelini hukuk nezrinde ödemesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı