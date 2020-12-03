Çin'den getirilen Kovid-19 aşıları gönüllülere uygulanmaya devam ediyor

İnönü Üniversitesi (İÜ) Turgut Özal Tıp Merkezinde, Çin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için ürettiği aşının faz-3 çalışmaları, gönüllü vatandaşlarda uygulanmaya devam ediyor.

Türkiye'de, Çin'in Kovid-19 için ürettiği aşının faz-3 çalışmalarının yapıldığı 25 merkezden biri olan Turgut Özal Tıp Merkezi'ndeki çalışmalara gönüllü katılan vatandaşlara ilk etapta Aşı Uygulama ve Klinik Araştırma Ünitesinde antikor ve PCR testi yapılıyor.

Kovid-19'a yakalanmamış kişiler daha sonra merkeze davet edilerek, iki doz halinde aşı oluyor.

İÜ Turgut Özal Tıp Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Üyesi Prof. Dr. Yaşar Bayındır, AA muhabirine, merkezlerinde eylül ayından itibaren önce gönüllü sağlık çalışanlarında şimdi de gönüllü vatandaşlarda aşı çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı.

Sağlık Bakanlığının 20 Kasım'da faz-3 çalışmalarında vatandaşların gönüllü olabileceğini açıklamasının ardından merkezlerine ciddi anlamda başvuru yapıldığını belirten Bayındır, şöyle konuştu:

"Vatandaşların yoğun bir ilgisi var. Biz şu an günlük 20 gönüllümüzü tarayarak aşılama programına alıyoruz. Dünyada ve ülkemizde tedavisi konusunda bir çok tartışmaların olması, yoğun bakımdaki hastaların kötü seyretmesi, insanlarda tedavi sıkıntılarını yaşamaktansa 'hastalığa yakalanmayayım' isteği son derece doğaldır. Tüm dünyanın beklentisi aşıların bir an önce klinik kullanıma girmesidir. Bu bağlamda ülkemizde de çalışmalar devam ediyor."

"Salgının bir an önce bitmesi çabasındayız"

Aşı çalışmalarına eşiyle gönüllü olan Sinem Demir (21), aile büyüklerinin ve yakınlarından birçok kişinin Kovid-19 olduğunu, bu durumun da kendisini çok üzdüğünü belirtti.

Demir, şunları kaydetti:

"Babam, annem, abim hepsi Kovid-19 oldu. Çok sıkıntılı günlerdi. Babam biraz hafif atlattı, annem astım hastası, abim sağlık çalışanı pandemi ekibindeydi oradan kaptı. Başta çok basit gibi görünüyordu ama sonradan hepimizi baya bir zorladı. Ağrılar, sonra tat ve koku kaybı, ateş öksürük çok fazla oluyordu. Annemin 14 günlük karantina süreci 3 haftaya kadar çıktı, sonucu bir türlü negatife dönmüyordu. Biz hijyenimize dikkat ediyorduk ama insan nereden geleceğini hiç bilmiyor. Salgın bir an önce bitsin biz bunun çabasındayız."

Gönüllülerden doktor Muhammed Demir de aşı çalışmalarında gönüllü olduğunu, bu aşının da daha önce yapılan aşılardan hiçbir farkının bulunmadığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş