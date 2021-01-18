Son dakika haber: Çıldır Gölü'nde iki farklı manzara; bir yanı çözüldü, bir yanı hala buzlu
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Son dakika haber: Çıldır Gölü'nde iki farklı manzara; bir yanı çözüldü, bir yanı hala buzlu

18.01.2021 09:02 | Son Güncelleme: 18.01.2021 09:20
Son dakika haber: Çıldır Gölü'nde iki farklı manzara; bir yanı çözüldü, bir yanı hala buzlu

Bir son dakika haberine göre ARDAHAN'ın Çıldır ilçesindeki yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü, rüzgar ve sıcak havanın etkisiyle çözülmeye başladı.

ARDAHAN'ın Çıldır ilçesindeki yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü, rüzgar ve sıcak havanın etkisiyle çözülmeye başladı. Buzların erimesiyle gölde iki manzara oluştu.

Yaklaşık bir ay önce dondurucu soğukların etkisiyle yüzeyi 50 santimetre buz tutan Van'dan sonra Doğu Anadolu'nun ikinci büyük gölü Çıldır, bir haftadır hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve kuvvetli rüzgarların etkisiyle çözülmeye başladı. Buzların çözülmesi ile birlikte Çıldır Gölü'nde iki farklı manzara oluştu.İlginç görüntülerin oluştuğu gölün fotoğrafını çekmek için bölgeye gelen Hacı Yıldız, "Bu sene geç gelen kışla birlikte, erken giden bir kışa şahit oluyoruz. Buralarda normalde bu zamanda festival yapılırdı, kızaklar kayardı, arabalar rafting yapardı ama bu sene erkenden çözüldü. Sadece kıyı tarafındaki buzlar sağlam" diye konuştu. 


Son dakika haber: Çıldır Gölü'nde iki farklı manzara; bir yanı çözüldü, bir yanı hala buzlu
Son dakika haber: Çıldır Gölü'nde iki farklı manzara; bir yanı çözüldü, bir yanı hala buzlu
Son dakika haber: Çıldır Gölü'nde iki farklı manzara; bir yanı çözüldü, bir yanı hala buzlu
Son dakika haber: Çıldır Gölü'nde iki farklı manzara; bir yanı çözüldü, bir yanı hala buzlu
Son dakika haber: Çıldır Gölü'nde iki farklı manzara; bir yanı çözüldü, bir yanı hala buzlu
Son dakika haber: Çıldır Gölü'nde iki farklı manzara; bir yanı çözüldü, bir yanı hala buzlu
Son dakika haber: Çıldır Gölü'nde iki farklı manzara; bir yanı çözüldü, bir yanı hala buzlu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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