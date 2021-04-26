CHP Genel Sekreteri Böke, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu
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CHP Genel Sekreteri Böke, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu

CHP Genel Sekreteri Böke, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu
Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen - Haberler | Güncel

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Böke, Twitter hesabından, "Birkaç gündür izolasyondaydım. Kovid-19 test sonucum pozitif çıktı. Bir süre daha izninizi isteyeceğim. İyi dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederim. Çok yakında, sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle." paylaşımını yaptı.

CHP Genel Sekreteri Böke, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

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