CHP Genel Sekreteri Böke, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu
CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
Böke, Twitter hesabından, "Birkaç gündür izolasyondaydım. Kovid-19 test sonucum pozitif çıktı. Bir süre daha izninizi isteyeceğim. İyi dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederim. Çok yakında, sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle." paylaşımını yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen